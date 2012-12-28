Никому нельзя доверять: поссорившиеся из-за квартиры братья заключили мировое соглашение
Власти РФ заявили об отсутствии планов в повышении пенсионного возраста
В Госдуме заявили об отсутствии планов в повышении пенсионного возраста.
Он обратил внимание, как некоторые СМИ интерпретировали слова депутата Светланы Бессараб про увеличение размера пенсии в случае выхода на нее на 10 лет позже, — передает ТАСС.
«Никто возраст выхода на пенсию не собирается повышать. Более того, это разговор больше о, если хотите, выгодах того, что ты продолжаешь работать. Но взяли, перефразировали — как у нас [бывает], вот сейчас я говорю, вырвут что-то из контекста, а потом объясняйся», — пояснил Володин.
Как ранее заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб, пенсия по старости назначается только по заявлению гражданина, а не автоматически, так как он может остаться работать и увеличить свои пенсионные накопления. Так, при отсрочке выхода на пенсию на 10 лет индивидуальные пенсионные коэффициенты гражданина будут проиндексированы в 2,32 раза, а фиксированная часть — в 2,11 раза.
При этом парламентарий подчеркнула, что весь этот период гражданин будет получать только заработную плату и не будет получать пенсию, поэтому каждый сам считает, как ему более выгодно — получать одновременно заработок и пенсию либо отложить получение пенсии, но при выходе на нее получать ее уже в большем размере.
Ряд СМИ позднее исказили заявление Бессараб, приписав ей якобы призыв к увеличению пенсионного возраста.
