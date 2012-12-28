Все новости
Шесть гектаров земли в Молодежном парке отдали под спорткомплексы, СПА, ресторан, гостиницу
Общество
Через 21 год жительница Ельца призналась в убийстве подруги
Происшествия
За внешне прекрасной сталинкой 1952 года постройки — мерзость запустения
Общество
Утром на Ниженке начали разбирать популярную хоккейную коробку
Общество
У задолжавшего 200 тысяч рублей по штрафам и кредитам ельчанина арестовали «Шкоду»: он тут же погасил долги
Происшествия
Отдавать кредиторам 149 миллионов рублей «Джапавто» оказалось нечем
Общество
«Лада» перевернулась после столкновения с «Хондой»: водителя доставали спасатели
Происшествия
Рядом с садками для кроликов нашли закрутки с марихуаной
Происшествия
Чемпионы квиддича: как готовятся к «Кибердрому» лучшие дроноводы региона
Общество
Следственный комитет проверит обстоятельства смерти в пожаре 62-летнего мужчины
Происшествия
В России
42
37 минут назад

Рестораторы жалуются на неравную конкуренцию с готовой едой в сетях

Более мягкие требования работы к торговым сетям, продающим готовую еду, создают неравную конкуренцию для общепита.

Федерация рестораторов и отельеров России (ФРиО) попросила устранить неравенство в правилах работы общепита и торговых сетей, реализующих в числе прочего готовую еду. Обращение с такой просьбой президент федерации Игорь Бухаров направил в ноябре председателю Госдумы Вячеславу Володину, — передает РБК.

ФРиО инициировала обсуждение проблемы на фоне недавно внесенного в Госдуму комплекса поправок в закон о торговле, которые касаются и деятельности предприятий HoReCa (рестораны, кафе, кейтеринг). Рестораторы, пишет Бухаров, обеспокоены ситуацией, когда торговые сети активно развивают направление продаж «готовой еды» (то есть готовой к употреблению пищевой продукции) и фактически оказывают те же услуги, что и предприятия общественного питания, вплоть до организации зон приема пищи. Но к таким торговым точкам применяются менее строгие нормы и требования, чем к ресторанам и кафе.

В письме говорится, что «готовая еда», реализуемая в торговых залах, по сути является продукцией общественного питания. Но обходится покупателям дешевле «за счет отсутствия требований к оборудованию, помещениям, процессам», — убеждены рестораторы. Это, по их мнению, создает неравные условия для ведения бизнеса.

Торговые сети, как заявил Бухаров, не всегда предусматривают необходимые условия для производства и продажи кулинарной продукции. В торговых залах с едой может отсутствовать строгое разделение производственных и потребительских зон, не всегда обеспечивается должный уровень санитарного контроля. В местах для питания, организованных торговыми сетями, часто отсутствуют мойки для рук или туалета. В отличие от мест общепита в которых соблюдаются все необходимые нормы и требования. Разница в регулировании приводит к нечестной конкуренции, в которой общепит и рестораны вынуждены работать "в заведомо менее выгодных условиях". Сейчас в законодательстве нет юридического определения «готовая еда», — подчеркивает Бухаров.


готовая еда
рестораторы
экономика
