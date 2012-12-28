Никому нельзя доверять: поссорившиеся из-за квартиры братья заключили мировое соглашение
Внесённые мужчиной на счёт деньги из купюроприемника банкомата забрала следующая посетительница
Липецкая вечЁрка: работник убил нанимателя, когда по Папина поедут автобусы и лось вышел к людям
Шесть гектаров земли в Молодежном парке отдали под спорткомплексы, СПА, ресторан, гостиницу
У задолжавшего 200 тысяч рублей по штрафам и кредитам ельчанина арестовали «Шкоду»: он тут же погасил долги
Рестораторы жалуются на неравную конкуренцию с готовой едой в сетях
Более мягкие требования работы к торговым сетям, продающим готовую еду, создают неравную конкуренцию для общепита.
ФРиО инициировала обсуждение проблемы на фоне недавно внесенного в Госдуму комплекса поправок в закон о торговле, которые касаются и деятельности предприятий HoReCa (рестораны, кафе, кейтеринг). Рестораторы, пишет Бухаров, обеспокоены ситуацией, когда торговые сети активно развивают направление продаж «готовой еды» (то есть готовой к употреблению пищевой продукции) и фактически оказывают те же услуги, что и предприятия общественного питания, вплоть до организации зон приема пищи. Но к таким торговым точкам применяются менее строгие нормы и требования, чем к ресторанам и кафе.
В письме говорится, что «готовая еда», реализуемая в торговых залах, по сути является продукцией общественного питания. Но обходится покупателям дешевле «за счет отсутствия требований к оборудованию, помещениям, процессам», — убеждены рестораторы. Это, по их мнению, создает неравные условия для ведения бизнеса.
Торговые сети, как заявил Бухаров, не всегда предусматривают необходимые условия для производства и продажи кулинарной продукции. В торговых залах с едой может отсутствовать строгое разделение производственных и потребительских зон, не всегда обеспечивается должный уровень санитарного контроля. В местах для питания, организованных торговыми сетями, часто отсутствуют мойки для рук или туалета. В отличие от мест общепита в которых соблюдаются все необходимые нормы и требования. Разница в регулировании приводит к нечестной конкуренции, в которой общепит и рестораны вынуждены работать "в заведомо менее выгодных условиях". Сейчас в законодательстве нет юридического определения «готовая еда», — подчеркивает Бухаров.
