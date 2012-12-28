Всё для новогоднего стола»: в Липецке по просьбам горожан снова открылась фермерская ярмарка

Когда за окном хмуро, а до Нового года остаются считаные недели, так хочется согревающих вкусов и тёплых домашних ароматов. В ТРЦ «Ривьера» стартовала долгожданная гастрономическая ярмарка «От Абхазии до Камчатки» — настоящий гастротур по стране, не покидая города.

С 20 по 30 ноября на первом этаже ТРЦ можно попробовать и купить уникальные фермерские продукты со всех уголков России. Прямо с южных рынков Абхазии, кавказских ферм и дальневосточных берегов — деликатесы, которые невозможно найти в магазине: мясные деликатесы из дичи, рыба домашнего копчения и икра, сыры фермеров Адыгеи и Кубани, южные десерты на фруктах, чай с горных плантаций и жгучую аджику. Всё — ручной работы, без консервантов и усилителей вкуса.

Что попробовать обязательно:

Бастурма, пропитанная солнцем и ветром Кавказа













Это не просто вяленое мясо — это кулинарный шедевр с характером. Армянская бастурма готовится по древнему рецепту: говядина долго вымачивается, затем сушится и натирается пряной пастой из чеснока, чамана, перца и соли.

Спустя две недели медленного вызревания бастурма приобретает плотную текстуру, глубокий вкус и аромат, который невозможно спутать ни с чем. Тонкие слайсы идеально сочетаются с лавашом и вялеными томатами.

Это закуска, которая согревает — душевно и буквально.









Сыр шестилетней выдержки — король праздничного стола













Сыр, который не режут — а раскалывают. Его созревание длится более 3 лет, а лучшие образцы — до 6. Он обретает твердую структуру и насыщенный медово-янтарный цвет.

Вкус — сложный и богатый: от солоновато-кремовых нот до ореховых и кофейных оттенков.

Кроме того, такой сыр почти полностью лишается лактозы и насыщается кальцием и фосфором. Он не только вкусен, но и полезен — особенно в холодное время года.

Лучше всего подавать его с лёгкими напитками и наслаждаться медленно, кусочек за кусочком.





Дальневосточная копчёная чавыча с дымными нотками













Чавыча — королева лососевых рыб, и на ярмарке она представлена в самом благородном виде: горячего копчения.

Это рыба с сочным красным мясом, насыщенным вкусом и натуральным ароматом костра. Копчение проходит бережно — на натуральной щепе, без искусственного дыма.

Готовую чавычу можно подавать как самостоятельное блюдо, украсив зеленью и лимоном, или использовать в салатах, брускеттах, тарталетках.

Вкус — глубокий, благородный, с мягкой текстурой и тёплым послевкусием дыма.





Сушёные фрукты из Армении — сладость без грамма сахара

















Семейный чай с северных плантаций Сочи













Все эти и многие другие продукты можно попробовать и купить на ярмарке «От Абхазии до Камчатки», которая проходит в ТРЦ «РИВЬЕРА» на 1-м этаже с 20 ноября 2025 года по 30 ноября 2025 года. Часы работы — с 10:00 до 22:00. Продегустировать ассортимент можно бесплатно.

Абрикосы, груши, хурма, чернослив, персики — всё высушено на солнце, без сахара и консервантов. Эти фрукты созревают в горах, на высоте 2000 метров, где воздух чист, а урожай особенно сладкий.Каждый плод отбирается вручную, сушится в естественных условиях и сохраняет максимум пользы.— для пищеварения и сердца.— с природной кислинкой и железом.— с натуральным белым налётом фруктозы.сорта «Лесная красавица» — из региона Севана, БИО-маркировка.Это идеальный перекус, десерт к чаю или подарок на Новый год.Многие удивляются, но самый северный чай в мире растёт в России — в селе Васильевка под Сочи. Там, в предгорьях Кавказа, семейные хозяйства собирают чай вручную, сохраняют листья целыми и смешивают с кавказскими травами, ягодами и цветами.На ярмарке — два сезона:— лёгкий, цветочный, без горечи, с терпким ароматом.— глубокий, насыщенный, с нотами дуба и солнца.Это чай, который пьют не для бодрости, а для удовольствия. Его можно заваривать несколько раз — вкус раскрывается слоями.Все подробности — на