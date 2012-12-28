Все новости
За внешне прекрасной сталинкой 1952 года постройки — мерзость запустения
Общество
Хитрому водителю «Мерседеса» придётся раскошелиться
Общество
Через 21 год жительница Ельца призналась в убийстве подруги
Происшествия
В Липецкой области собирают замороженные грибы
Общество
Шесть гектаров земли в Молодежном парке отдали под спорткомплексы, СПА, ресторан, гостиницу
Общество
Отдавать кредиторам 149 миллионов рублей «Джапавто» оказалось нечем
Общество
«Лада» перевернулась после столкновения с «Хондой»: водителя доставали спасатели
Происшествия
22-летний водитель «Лады» выехал на встречку и врезался в грузовик: дело направлено в суд
Происшествия
Утром на Ниженке начали разбирать популярную хоккейную коробку
Общество
Вор дважды обокрал одну и ту же машину
Происшествия
В Липецкой области собирают замороженные грибы
Общество
Владимир Сериков: «По проекту бюджета на 2026 год в облсовет поступило около 80 предложений»
Общество
9-летний мальчик попался на краже из дачного домика: он стащил роутер
Происшествия
56-летний тренер пожалел, что не мог сам выйти на паркет
Спорт
Вор дважды обокрал одну и ту же машину
Происшествия
В районах Тракторного и Сокола отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: признание в убийстве спустя 21 год, погибший в огне и что построят в Молодежном парке
Общество
Ночью в области звучала сирена: сбиты три БПЛА
Происшествия
«Мерседес» и «Датсун» столкнулись на Студёновской: пострадала женщина
Происшествия
Сегодня в Липецке: рок-хиты, бесплатная помощь юриста и самые высокие зарплаты ноября
Общество
Бизнес
204
30 минут назад

Всё для новогоднего стола»: в Липецке по просьбам горожан снова открылась фермерская ярмарка

Когда за окном хмуро, а до Нового года остаются считаные недели, так хочется согревающих вкусов и тёплых домашних ароматов. В ТРЦ «Ривьера» стартовала долгожданная гастрономическая ярмарка «От Абхазии до Камчатки» — настоящий гастротур по стране, не покидая города.

С 20 по 30 ноября на первом этаже ТРЦ можно попробовать и купить уникальные фермерские продукты со всех уголков России. Прямо с южных рынков Абхазии, кавказских ферм и дальневосточных берегов — деликатесы, которые невозможно найти в магазине: мясные деликатесы из дичи, рыба домашнего копчения и икра, сыры фермеров Адыгеи и Кубани, южные десерты на фруктах, чай с горных плантаций и жгучую аджику. Всё — ручной работы, без консервантов и усилителей вкуса.

Приятный бонус — бесплатная дегустация на каждой точке.
А при предварительной регистрации на сайте — скидка 10% на покупку.

Что попробовать обязательно:

Бастурма, пропитанная солнцем и ветром Кавказа

бастурма.jpg

Это не просто вяленое мясо — это кулинарный шедевр с характером. Армянская бастурма готовится по древнему рецепту: говядина долго вымачивается, затем сушится и натирается пряной пастой из чеснока, чамана, перца и соли.
Спустя две недели медленного вызревания бастурма приобретает плотную текстуру, глубокий вкус и аромат, который невозможно спутать ни с чем. Тонкие слайсы идеально сочетаются с лавашом и вялеными томатами.
Это закуска, которая согревает — душевно и буквально.




Сыр шестилетней выдержки — король праздничного стола

сыр 11111111111111111.jpg

Сыр, который не режут — а раскалывают. Его созревание длится более 3 лет, а лучшие образцы — до 6. Он обретает твердую структуру и насыщенный медово-янтарный цвет.
Вкус — сложный и богатый: от солоновато-кремовых нот до ореховых и кофейных оттенков.

Кроме того, такой сыр почти полностью лишается лактозы и насыщается кальцием и фосфором. Он не только вкусен, но и полезен — особенно в холодное время года.
Лучше всего подавать его с лёгкими напитками и наслаждаться медленно, кусочек за кусочком.



Дальневосточная копчёная чавыча с дымными нотками

рыба1111111111111111111111.jpg

Чавыча — королева лососевых рыб, и на ярмарке она представлена в самом благородном виде: горячего копчения.
Это рыба с сочным красным мясом, насыщенным вкусом и натуральным ароматом костра. Копчение проходит бережно — на натуральной щепе, без искусственного дыма.

Готовую чавычу можно подавать как самостоятельное блюдо, украсив зеленью и лимоном, или использовать в салатах, брускеттах, тарталетках.
Вкус — глубокий, благородный, с мягкой текстурой и тёплым послевкусием дыма.


Сушёные фрукты из Армении — сладость без грамма сахара

сушеные фрукты.jpg

Абрикосы, груши, хурма, чернослив, персики — всё высушено на солнце, без сахара и консервантов. Эти фрукты созревают в горах, на высоте 2000 метров, где воздух чист, а урожай особенно сладкий.
Каждый плод отбирается вручную, сушится в естественных условиях и сохраняет максимум пользы.
Чернослив — для пищеварения и сердца.
Персик — с природной кислинкой и железом.
Хурма — с натуральным белым налётом фруктозы.
Груши сорта «Лесная красавица» — из региона Севана, БИО-маркировка.
Это идеальный перекус, десерт к чаю или подарок на Новый год.

Семейный чай с северных плантаций Сочи

чай.jpg

Многие удивляются, но самый северный чай в мире растёт в России — в селе Васильевка под Сочи. Там, в предгорьях Кавказа, семейные хозяйства собирают чай вручную, сохраняют листья целыми и смешивают с кавказскими травами, ягодами и цветами.
На ярмарке — два сезона:
Майский чай — лёгкий, цветочный, без горечи, с терпким ароматом.
Августовский — глубокий, насыщенный, с нотами дуба и солнца.
Это чай, который пьют не для бодрости, а для удовольствия. Его можно заваривать несколько раз — вкус раскрывается слоями.

Все эти и многие другие продукты можно попробовать и купить на ярмарке «От Абхазии до Камчатки», которая проходит в ТРЦ «РИВЬЕРА» на 1-м этаже с 20 ноября 2025 года по 30 ноября 2025 года. Часы работы — с 10:00 до 22:00. Продегустировать ассортимент можно бесплатно.


Все подробности — на сайте.

Реклама. ИП Дряев Александр Нугзарович
