Всё для новогоднего стола»: в Липецке по просьбам горожан снова открылась фермерская ярмарка
Когда за окном хмуро, а до Нового года остаются считаные недели, так хочется согревающих вкусов и тёплых домашних ароматов. В ТРЦ «Ривьера» стартовала долгожданная гастрономическая ярмарка «От Абхазии до Камчатки» — настоящий гастротур по стране, не покидая города.
С 20 по 30 ноября на первом этаже ТРЦ можно попробовать и купить уникальные фермерские продукты со всех уголков России. Прямо с южных рынков Абхазии, кавказских ферм и дальневосточных берегов — деликатесы, которые невозможно найти в магазине: мясные деликатесы из дичи, рыба домашнего копчения и икра, сыры фермеров Адыгеи и Кубани, южные десерты на фруктах, чай с горных плантаций и жгучую аджику. Всё — ручной работы, без консервантов и усилителей вкуса.
Что попробовать обязательно:
Это не просто вяленое мясо — это кулинарный шедевр с характером. Армянская бастурма готовится по древнему рецепту: говядина долго вымачивается, затем сушится и натирается пряной пастой из чеснока, чамана, перца и соли.
Спустя две недели медленного вызревания бастурма приобретает плотную текстуру, глубокий вкус и аромат, который невозможно спутать ни с чем. Тонкие слайсы идеально сочетаются с лавашом и вялеными томатами.
Это закуска, которая согревает — душевно и буквально.
Сыр, который не режут — а раскалывают. Его созревание длится более 3 лет, а лучшие образцы — до 6. Он обретает твердую структуру и насыщенный медово-янтарный цвет.
Вкус — сложный и богатый: от солоновато-кремовых нот до ореховых и кофейных оттенков.
Кроме того, такой сыр почти полностью лишается лактозы и насыщается кальцием и фосфором. Он не только вкусен, но и полезен — особенно в холодное время года.
Лучше всего подавать его с лёгкими напитками и наслаждаться медленно, кусочек за кусочком.
Чавыча — королева лососевых рыб, и на ярмарке она представлена в самом благородном виде: горячего копчения.
Это рыба с сочным красным мясом, насыщенным вкусом и натуральным ароматом костра. Копчение проходит бережно — на натуральной щепе, без искусственного дыма.
Готовую чавычу можно подавать как самостоятельное блюдо, украсив зеленью и лимоном, или использовать в салатах, брускеттах, тарталетках.
Вкус — глубокий, благородный, с мягкой текстурой и тёплым послевкусием дыма.
Каждый плод отбирается вручную, сушится в естественных условиях и сохраняет максимум пользы.
— Чернослив — для пищеварения и сердца.
— Персик — с природной кислинкой и железом.
— Хурма — с натуральным белым налётом фруктозы.
— Груши сорта «Лесная красавица» — из региона Севана, БИО-маркировка.
Это идеальный перекус, десерт к чаю или подарок на Новый год.
На ярмарке — два сезона:
— Майский чай — лёгкий, цветочный, без горечи, с терпким ароматом.
— Августовский — глубокий, насыщенный, с нотами дуба и солнца.
Это чай, который пьют не для бодрости, а для удовольствия. Его можно заваривать несколько раз — вкус раскрывается слоями.
Все эти и многие другие продукты можно попробовать и купить на ярмарке «От Абхазии до Камчатки», которая проходит в ТРЦ «РИВЬЕРА» на 1-м этаже с 20 ноября 2025 года по 30 ноября 2025 года. Часы работы — с 10:00 до 22:00. Продегустировать ассортимент можно бесплатно.
