сегодня, 13:40
В Воронеже обломки ракет повредили крыши геронтологического центра и детского дома
Упавшие обломки уничтоженных ракет повредили в Воронеже крыши областного геронтологического центра и детского дома для детей-сирот, а также один частный дом. Жертв и пострадавших нет.
Минобороны России 19 ноября опубликовало видеозапись удара оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» по пусковым установкам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, использовавшимся для атак на Воронеж с помощью ракет ATACMS, — пишут «Известия».
На кадрах показано обнаружение места запуска ракет неподалеку от населенного пункта Волосская Балаклея. В ролике обозначены две пусковые установки MLRS, скрытые в лесополосе, а также транспортное сопровождение.
После этого показано, как по позициям боевиков прилетает ракета «Искандер». В результате произошла детонация боекомплекта и возникло возгорание на месте прилета. В ходе удара с помощью «Искандера» были поражены пусковые установки MLRS с боекомплектом и до 10 украинских боевиков.
