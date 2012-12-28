Никому нельзя доверять: поссорившиеся из-за квартиры братья заключили мировое соглашение
45 минут назад
Продажи соджу в РФ удвоились из-за интереса к азиатской культуре
Продажи корейского напитка соджу в России выросли на 105,6% за девять месяцев 2025 года.
Российские производители отчитались о росте продаж соджу, который изготавливают в стране. Так, «Объединенные пензенские водочные заводы» нарастили продажи год к году на 495,1%, КЛВЗ «Кристалл» — на 46,4%, а Алкогольная сибирская группа (АСГ) — на 303,2%. Такой рост компании связывают с эффектом низкой базы.
Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский считает, что на популярность соджу в России влияет запрос на слабый алкоголь от потребителей, а также популярность азиатской культуры. А директор по маркетингу «Татспиртпрома» Елена Слободанюк отметила, что популярность напитка связана с распространенностью ресторанов корейской кухни.
Производство соджу в России началось в 2023 году. Первым, кто начал делать этот напиток, стал КЛВЗ «Кристалл». Позже к нему присоединились и другие компании, а в апреле заявки на товарные знаки для соджу в Роспатент подавали томский завод «Кахети» и предприятие «Пермалко». По данным аналитического агентства «ЭТА.лаб», в России в 2024 году было продано более 4,3 млн литров соджу отечественного производства. Это в 35,8 раз больше, чем в 2023 году.
