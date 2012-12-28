Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В 19-м микрорайоне — гигантская пробка
Общество
Избившие прохожего на улице Адмирала Макарова подростки получили по два года условно
Происшествия
По улице Папина могут пустить автобусы: мэрия придумала, как это сделать
Общество
Никому нельзя доверять: поссорившиеся из-за квартиры братья заключили мировое соглашение
Происшествия
«Фото выполненных работ прилагаю»: липчанка сняла мусорку после отчета по ее уборке
Общество
В спальных микрорайонах аварийное отключение электроэнергии
Общество
Внесённые мужчиной на счёт деньги из купюроприемника банкомата забрала следующая посетительница
Происшествия
Продавец участка с домом взял с покупателя 865 тысяч рублей и оставил его ни с чем
Происшествия
Бездомным бюджетникам не интересны липецкие общежития
Общество
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Читать все
Шесть гектаров земли в Молодежном парке отдали под спорткомплексы, СПА, ресторан, гостиницу
Общество
Пытаясь заработать, 46-летний ельчанин за полтора месяца отправил мошенникам 557 тысяч рублей
Происшествия
Дело о поражении ребенка током в веревочном городке закончилось примирением сторон
Происшествия
22-летний водитель «Лады» выехал на встречку и врезался в грузовик: дело направлено в суд
Происшествия
Через 21 год жительница Ельца призналась в убийстве подруги
Происшествия
Утром на Ниженке начали разбирать популярную хоккейную коробку
Общество
Отдавать кредиторам 149 миллионов рублей «Джапавто» оказалось нечем
Общество
«Лада» перевернулась после столкновения с «Хондой»: водителя доставали спасатели
Происшествия
Следственный комитет проверит обстоятельства смерти в пожаре 62-летнего мужчины
Происшествия
62-летний мужчина погиб в огне
Происшествия
Читать все
В России
40
45 минут назад

Продажи соджу в РФ удвоились из-за интереса к азиатской культуре

Продажи корейского напитка соджу в России выросли на 105,6% за девять месяцев 2025 года.

В январе-сентябре 2025 года в России продажи соджу выросли на 105,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — передает ТАСС со ссылкой на данные рейтинга A.List.

Российские производители отчитались о росте продаж соджу, который изготавливают в стране. Так, «Объединенные пензенские водочные заводы» нарастили продажи год к году на 495,1%, КЛВЗ «Кристалл» — на 46,4%, а Алкогольная сибирская группа (АСГ) — на 303,2%. Такой рост компании связывают с эффектом низкой базы.

Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский считает, что на популярность соджу в России влияет запрос на слабый алкоголь от потребителей, а также популярность азиатской культуры. А директор по маркетингу «Татспиртпрома» Елена Слободанюк отметила, что популярность напитка связана с распространенностью ресторанов корейской кухни.

Производство соджу в России началось в 2023 году. Первым, кто начал делать этот напиток, стал КЛВЗ «Кристалл». Позже к нему присоединились и другие компании, а в апреле заявки на товарные знаки для соджу в Роспатент подавали томский завод «Кахети» и предприятие «Пермалко». По данным аналитического агентства «ЭТА.лаб», в России в 2024 году было продано более 4,3 млн литров соджу отечественного производства. Это в 35,8 раз больше, чем в 2023 году.
соджу
алкоголь
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить