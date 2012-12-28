Никому нельзя доверять: поссорившиеся из-за квартиры братья заключили мировое соглашение
Внесённые мужчиной на счёт деньги из купюроприемника банкомата забрала следующая посетительница
Шесть гектаров земли в Молодежном парке отдали под спорткомплексы, СПА, ресторан, гостиницу
Пытаясь заработать, 46-летний ельчанин за полтора месяца отправил мошенникам 557 тысяч рублей
22-летний водитель «Лады» выехал на встречку и врезался в грузовик: дело направлено в суд
В России
48
сегодня, 11:51
В Рязанской области на территории предприятия из-за обломков БПЛА произошло возгорание
В Рязанской области в результате падения обломков дронов произошло возгорание на территории предприятия.
«Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия, последствия оперативно устранены. По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. На месте работают оперативные службы», — написал глава региона в своем официальном Телеграм-канале.
О каком предприятии идет речь, Малков не уточнил.
Губернатор также напомнил местным жителям о запрете на публикации в интернете кадров с места ЧП.
По данным Минобороны, за минувшую ночь силы ПВО уничтожили над регионами России 65 дронов. Больше всего — 16 — сбили над Черным морем. Еще по 14 перехватили над Воронежской областью и Кубанью, — передает РБК.
0
0
0
0
0
Комментарии