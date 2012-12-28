Все новости
В 19-м микрорайоне — гигантская пробка
Общество
Не справилась с управлением: женщина-водитель пострадала в жёсткой аварии на окраине Липецка
Происшествия
По улице Папина могут пустить автобусы: мэрия придумала, как это сделать
Общество
Избившие прохожего на улице Адмирала Макарова подростки получили по два года условно
Происшествия
Никому нельзя доверять: поссорившиеся из-за квартиры братья заключили мировое соглашение
Происшествия
«Фото выполненных работ прилагаю»: липчанка сняла мусорку после отчета по ее уборке
Общество
Внесённые мужчиной на счёт деньги из купюроприемника банкомата забрала следующая посетительница
Происшествия
В спальных микрорайонах аварийное отключение электроэнергии
Общество
Продавец участка с домом взял с покупателя 865 тысяч рублей и оставил его ни с чем
Происшествия
Бездомным бюджетникам не интересны липецкие общежития
Общество
Сегодня в Липецке: разговоры о коррупции, как липчане научились ловко обманывать работодателей с помощью ИИ
Общество
Лидер размазал по льду
Спорт
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Пытаясь заработать, 46-летний ельчанин за полтора месяца отправил мошенникам 557 тысяч рублей
Происшествия
22-летний водитель «Лады» выехал на встречку и врезался в грузовик: дело направлено в суд
Происшествия
Три женщины пострадали в авариях за минувший день
Происшествия
Следственный комитет проверит обстоятельства смерти в пожаре 62-летнего мужчины
Происшествия
Дело о поражении ребенка током в веревочном городке закончилось примирением сторон
Происшествия
62-летний мужчина погиб в огне
Происшествия
Отбой воздушной тревоги
Происшествия
Бизнес
15
11 минут назад

Эксперты назвали сезон, когда липчане чаще пользуются виртуальными помощниками

Летний сезон стал самым загруженным для виртуальных секретарей: чаще всего они отвечали на входящие звонки вместо владельцев номеров именно в этот период. Таковы результаты анализа работы виртуального секретаря Евы от МегаФона в январе–октябре текущего года.

Виртуальные секретари становятся всё более востребованы среди россиян. Так, во втором квартале этого года Ева-секретарь отвечала на звонки на 11,5% чаще, а в третьем — на 13% чаще, чем в первом. С начала года показатель вырос на 22%, а подключать секретаря в этот период абоненты стали на 10% активнее.

При этом самыми «болтливыми» стали летние месяцы: секретарь каждого абонента принимал входящие летом на 12% чаще, чем в другие месяцы года, а август стал рекордсменом — Ева отвечала на звонки на 16% чаще. Вероятно, это можно объяснить сезоном отпусков, когда абоненты избегают телефонного общения, особенно по рабочим вопросам.

В среднем на каждого абонента, подключившего виртуального секретаря, приходится 44 звонка в месяц. Услугу чаще подключают мужчины (53%), большинство пользователей — старше 35 лет. Самые популярные персонажи секретаря — базовый образ Евы, а также Макс и Ева Тренди. Главные ценители услуги проживают в Москве и области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Самарской области, Республике Башкортостан и Краснодарском крае.

Голосовой ассистент Ева был запущен в июле 2021 года. Кроме ответа на звонок вместо абонента, она умеет указывать категорию звонящего, уведомлять о попытке подключения платной подписки, а также блокировать нежелательные звонки. Клиент сам может выбрать какой персонаж будет отвечать звонящим, а также какие категории звонков он не хочет получать. Среди возможностей опции — запись разговора Евы с собеседником, отправка записи в чат-бот и её расшифровка. С начала года Ева заблокировала 250 млн спам-звонков.

В январе МегаФон представил новую функцию Евы «Защита близких», которая принудительно разрывает мошеннические звонки в процессе разговора и информирует родственников о таких попытках дозвона. С начала года число организаторов услуги «Защита близких» увеличилось в 21 раз.

Реклама. ПАО Сбербанк

