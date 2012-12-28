Все новости
В 19-м микрорайоне — гигантская пробка
Общество
Не справилась с управлением: женщина-водитель пострадала в жёсткой аварии на окраине Липецка
Происшествия
По улице Папина могут пустить автобусы: мэрия придумала, как это сделать
Общество
Избившие прохожего на улице Адмирала Макарова подростки получили по два года условно
Происшествия
Никому нельзя доверять: поссорившиеся из-за квартиры братья заключили мировое соглашение
Происшествия
«Фото выполненных работ прилагаю»: липчанка сняла мусорку после отчета по ее уборке
Общество
Внесённые мужчиной на счёт деньги из купюроприемника банкомата забрала следующая посетительница
Происшествия
В спальных микрорайонах аварийное отключение электроэнергии
Общество
Продавец участка с домом взял с покупателя 865 тысяч рублей и оставил его ни с чем
Происшествия
Бездомным бюджетникам не интересны липецкие общежития
Общество
Сегодня в Липецке: разговоры о коррупции, как липчане научились ловко обманывать работодателей с помощью ИИ
Общество
Лидер размазал по льду
Спорт
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Пытаясь заработать, 46-летний ельчанин за полтора месяца отправил мошенникам 557 тысяч рублей
Происшествия
22-летний водитель «Лады» выехал на встречку и врезался в грузовик: дело направлено в суд
Происшествия
Три женщины пострадали в авариях за минувший день
Происшествия
Следственный комитет проверит обстоятельства смерти в пожаре 62-летнего мужчины
Происшествия
Дело о поражении ребенка током в веревочном городке закончилось примирением сторон
Происшествия
62-летний мужчина погиб в огне
Происшествия
Отбой воздушной тревоги
Происшествия
сегодня, 10:54

Врач Мясников назвал кроверазжижающие таблетки самыми опасными

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что кроверазжижающие препараты относятся к самым опасным.

Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале 18 ноября предупредил о высоких рисках, связанных с приемом кроверазжижающих препаратов, и призвал Минздрав России ввести запрет на их использование без строгих показаний, — пишут «Известия».

«Одни из самых опасных таблеток — кроверазжижающие. Они как скальпель: ими можно сделать операцию и спасти жизнь, а можно и отнять жизнь, перерезав горло», — отметил Мясников.

По его словам, эти препараты должны назначаться только врачом и приниматься под его контролем, так как их неправильное использование может привести к сильным кровотечениям.

Мясников добавил, что назначать кроверазжижающие препараты можно только в случае серьезных заболеваний, таких как мерцательная аритмия, тромбоз глубоких вен, инсульты и онкологические заболевания.

Врач также отметил, что многие люди начинают принимать эти препараты по собственному усмотрению, основываясь на рекомендациях медсестры или врача, которые могут говорить о «густой крови».

«Я бы настоятельно советовал Минздраву официально запретить среднему медперсоналу произносить слова про «густую кровь» при заборе анализов», — заключил Мясников.

Ранее, 14 октября, Мясников перечислил три главные ошибки, которые совершают люди при приеме лекарств. По словам врача, хороший специалист не должен назначать пациенту много препаратов одновременно, так как это может быть опасно для здоровья. Телеведущий привел пример из своей практики в Институте кардиологии: во время обходов он замечал, как пациентам назначались до 16 лекарств одновременно.
