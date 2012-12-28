Не справилась с управлением: женщина-водитель пострадала в жёсткой аварии на окраине Липецка
85
сегодня, 10:54
Врач Мясников назвал кроверазжижающие таблетки самыми опасными
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что кроверазжижающие препараты относятся к самым опасным.
«Одни из самых опасных таблеток — кроверазжижающие. Они как скальпель: ими можно сделать операцию и спасти жизнь, а можно и отнять жизнь, перерезав горло», — отметил Мясников.
По его словам, эти препараты должны назначаться только врачом и приниматься под его контролем, так как их неправильное использование может привести к сильным кровотечениям.
Мясников добавил, что назначать кроверазжижающие препараты можно только в случае серьезных заболеваний, таких как мерцательная аритмия, тромбоз глубоких вен, инсульты и онкологические заболевания.
Врач также отметил, что многие люди начинают принимать эти препараты по собственному усмотрению, основываясь на рекомендациях медсестры или врача, которые могут говорить о «густой крови».
«Я бы настоятельно советовал Минздраву официально запретить среднему медперсоналу произносить слова про «густую кровь» при заборе анализов», — заключил Мясников.
Ранее, 14 октября, Мясников перечислил три главные ошибки, которые совершают люди при приеме лекарств. По словам врача, хороший специалист не должен назначать пациенту много препаратов одновременно, так как это может быть опасно для здоровья. Телеведущий привел пример из своей практики в Институте кардиологии: во время обходов он замечал, как пациентам назначались до 16 лекарств одновременно.
