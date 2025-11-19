Не справилась с управлением: женщина-водитель пострадала в жёсткой аварии на окраине Липецка
В России
32
16 минут назад
В РФ хотят ввести компенсацию за увольнение по собственному желанию
Работодателей в РФ могут обязать компенсировать сотрудникам принудительное увольнение «по собственному желанию».
«Согласно исследованию сервиса SuperJob за 2024 год, с проявлениями «тихого увольнения» сталкивалась каждая третья российская компания. Это не самостоятельное явление, а прямое следствие системных дисфункций в организации труда, таких как неудовлетворительная рабочая среда или низкое качество управленческих процессов, что в конечном итоге приводит к демотивации персонала и резкому снижению производительности», — говорится в документе.
Авторы предложения отмечают, что существующие нормы Трудового кодекса РФ не обеспечивают достаточной защиты сотрудников, сталкивающихся с давлением со стороны руководства. Они предлагают разработать национальный стандарт качества трудовой жизни, а также установить материальную ответственность работодателей за систематическое создание токсичных условий.
Отмечается, что основной мерой предлагается ввести право работника на компенсацию в размере трех среднемесячных зарплат при документальном подтверждении фактов «тихого увольнения». По мнению инициаторов, такая норма станет сдерживающим фактором и позволит сократить число злоупотреблений, — пишут «Известия».
Инициатива, как подчеркивается в обращении, будет способствовать укреплению трудовых прав граждан, улучшению производительности и снижению рисков внутриколлективных конфликтов. Эксперты заявили о готовности участвовать в дальнейшей проработке вопроса и попросили министра дать оценку предложенным мерам.
