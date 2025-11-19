Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Работник зарезал инвалида, которому помогал по хозяйству
Происшествия
В 19-м микрорайоне — гигантская пробка
Общество
Пропавшую из кризисного центра мать с младенцем нашли в Ростовской области
Происшествия
Не справилась с управлением: женщина-водитель пострадала в жёсткой аварии на окраине Липецка
Происшествия
По улице Папина могут пустить автобусы: мэрия придумала, как это сделать
Общество
Избившие прохожего на улице Адмирала Макарова подростки получили по два года условно
Происшествия
«Фото выполненных работ прилагаю»: липчанка сняла мусорку после отчета по ее уборке
Общество
Внесённые мужчиной на счёт деньги из купюроприемника банкомата забрала следующая посетительница
Происшествия
В спальных микрорайонах аварийное отключение электроэнергии
Общество
Никому нельзя доверять: поссорившиеся из-за квартиры братья заключили мировое соглашение
Происшествия
Читать все
Избившие прохожего на улице Адмирала Макарова подростки получили по два года условно
Происшествия
Лидер размазал по льду
Спорт
Сегодня в Липецке: разговоры о коррупции, как липчане научились ловко обманывать работодателей с помощью ИИ
Общество
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Продавец участка с домом взял с покупателя 865 тысяч рублей и оставил его ни с чем
Происшествия
22-летний водитель «Лады» выехал на встречку и врезался в грузовик: дело направлено в суд
Происшествия
Три женщины пострадали в авариях за минувший день
Происшествия
Красный уровень объявлен в Ельце и половине районов области
Происшествия
62-летний мужчина погиб в огне
Происшествия
Отбой воздушной тревоги
Происшествия
Читать все
В России
32
16 минут назад

В РФ хотят ввести компенсацию за увольнение по собственному желанию

Работодателей в РФ могут обязать компенсировать сотрудникам принудительное увольнение «по собственному желанию».

В России предложили закрепить в законодательстве ответственность работодателей за создание условий, которые вынуждают сотрудников увольняться «по собственному желанию». Уточняется ,что инициатива была направлена 18 ноября от Института исследования проблем современной политики министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову.

«Согласно исследованию сервиса SuperJob за 2024 год, с проявлениями «тихого увольнения» сталкивалась каждая третья российская компания. Это не самостоятельное явление, а прямое следствие системных дисфункций в организации труда, таких как неудовлетворительная рабочая среда или низкое качество управленческих процессов, что в конечном итоге приводит к демотивации персонала и резкому снижению производительности», — говорится в документе.

Авторы предложения отмечают, что существующие нормы Трудового кодекса РФ не обеспечивают достаточной защиты сотрудников, сталкивающихся с давлением со стороны руководства. Они предлагают разработать национальный стандарт качества трудовой жизни, а также установить материальную ответственность работодателей за систематическое создание токсичных условий.

Отмечается, что основной мерой предлагается ввести право работника на компенсацию в размере трех среднемесячных зарплат при документальном подтверждении фактов «тихого увольнения». По мнению инициаторов, такая норма станет сдерживающим фактором и позволит сократить число злоупотреблений, — пишут «Известия».

Инициатива, как подчеркивается в обращении, будет способствовать укреплению трудовых прав граждан, улучшению производительности и снижению рисков внутриколлективных конфликтов. Эксперты заявили о готовности участвовать в дальнейшей проработке вопроса и попросили министра дать оценку предложенным мерам.
увольнение
компенсация
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить