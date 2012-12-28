Не справилась с управлением: женщина-водитель пострадала в жёсткой аварии на окраине Липецка
Россияне сменили активный поиск работы на пассивный
«Так, 76% соискателей работают, но отслеживают новые предложения, просматривая ленту вакансий, словно соцсети», — рассказали «Известиям» в «Авито Работе».
Такие люди смотрят возможные предложения регулярно — несколько раз в неделю, «чтобы быть в курсе рынка».
«Просмотров и откликов больше, но уровень заинтересованности ниже», — отмечается и в дайджесте сервиса по итогам III квартала.
А по данным сервиса SuperJob, практически каждый второй соискатель, разместивший резюме на рекрутинговых порталах, имеет работу, но смотрит на новые места — с более выгодными условиями. Пять лет назад этот показатель был на уровне 34%. Этот тренд заметили и в рекрутинговой компании Unitу.
«Сейчас действительно наблюдается любопытная тенденция: люди активно мониторят вакансии, откликаются на предложения, даже проходят собеседования — но в итоге отказываются от офферов или затягивают с принятием решения», — рассказала руководитель департамента по подбору персонала кадровой компании Unitу Анаит Эмин.
Тенденцию подтвердили и в рекрутинговой компании «ТуБи»: там заявили, что в России сформировался культурный паттерн «параллельного выбора».
«Алгоритмы соцсетей и маркетплейсов приучили людей к мысли: всегда может быть вариант лучше. Эта логика распространилась и на карьеру. Просмотр вакансий стал таким же привычным развлечением, как листание ленты новостей: без обязательств и без мгновенных решений», — рассказал генеральный директор рекрутинговой компании «ТуБи» Роман Ерхов.
