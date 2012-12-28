Не справилась с управлением: женщина-водитель пострадала в жёсткой аварии на окраине Липецка
В России
МРОТ в следующем году вырастет более чем на 20%
После окончательного принятия законопроекта МРОТ с 2026 года может вырасти свыше, чем на 20 процентов.
В соответствии с документом устанавливается минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года в сумме 27 093 рубля в месяц. Таким образом, предполагается, что МРОТ в следующем году вырастет более чем на 20 процентов.
Эта мера будет способствовать увеличению заработных плат для 4,5 млн человек, — говорится на сайте Госдумы.
