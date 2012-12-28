Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Липецкую область ожидают температурные качели
Погода в Липецке
Работник зарезал инвалида, которому помогал по хозяйству
Происшествия
Пропавшую из кризисного центра мать с младенцем нашли в Ростовской области
Происшествия
Красный уровень объявлен в Липецке и шести районах области
Происшествия
Липецкая вечЁрка: скелет в саду, отставка министра и жертвы гололеда
Общество
Не справилась с управлением: женщина-водитель пострадала в жёсткой аварии на окраине Липецка
Происшествия
По улице Папина могут пустить автобусы: мэрия придумала, как это сделать
Общество
«Как нам попасть домой?»
Общество
Удобный и безопасный: металлурги оценили обновленный подземный переход на Новолипецке
Общество
В Липецке собака заразилась от клеща смертельным заболеванием
Общество
Читать все
Внесённые мужчиной на счёт деньги из купюроприемника банкомата забрала следующая посетительница
Происшествия
В 19-м микрорайоне — гигантская пробка
Общество
«Фото выполненных работ прилагаю»: липчанка сняла мусорку после отчета по ее уборке
Общество
Желтый уровень также отменен
Происшествия
Праздник трудолюбивых, простых и мудрых людей: в Липецкой области чествовали работников сельского хозяйства
Общество
В спальных микрорайонах аварийное отключение электроэнергии
Общество
Никому нельзя доверять: поссорившиеся из-за квартиры братья заключили мировое соглашение
Происшествия
В области снова желтый уровень
Происшествия
Красный уровень отменен, действует желтый
Происшествия
В Липецкой области от +2 ночью до +5 днем
Погода в Липецке
Читать все
В России
45
34 минуты назад

Разница в стоимости «базового набора» товаров в регионах достигла почти 20 тысяч

Разрыв в стоимости фиксированного набора товаров и услуг между регионами впервые за два года увеличился сразу на 12%, до рекордных 19 тыс. рублей, следует из данных Росстата, которые изучили «Известия». Речь идет о корзине из 83 позиций — продуктов, предметов первой необходимости и услуг, включая хлеб, картофель, мыло, ЖКХ и проезд.

В октябре самый дорогой набор оказался на Чукотке — 41 тыс. рублей, самый дешевый — в Саратовской области, около 22 тыс. В среднем по стране стоимость фиксированного набора превысила 25 тыс., за год рост составил 10%.

Темпы удорожания различались: на Чукотке цены выросли на 11%, в Москве — на 15%, почти до 38 тыс., в Мурманской области — на 14%, до 30 тыс. В более доступных регионах — Саратовской, Астраханской и Орловской областях — рост составил 8–9%.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, разрыв усилился из-за высокой инфляции и неоднородной динамики цен. С конца 2024-го по октябрь 2025 года инфляция на Дальнем Востоке достигла 5,1%, в Центральном и Северо-Кавказском округах — 3,8%.

В Москве стоимость жизни выше из-за дорогой аренды и зарплат: в августе они достигли 161 тыс. рублей, плюс 13% за год. На Чукотке средняя зарплата — 193 тыс., в Саратовской и Астраханской областях — 65–67 тыс. По словам управляющего партнера «ВМТ Консалт» Екатерины Косаревой, высокие издержки на оплату труда напрямую влияют на конечные цены товаров и услуг.

0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить