34 минуты назад
Разница в стоимости «базового набора» товаров в регионах достигла почти 20 тысяч
В октябре самый дорогой набор оказался на Чукотке — 41 тыс. рублей, самый дешевый — в Саратовской области, около 22 тыс. В среднем по стране стоимость фиксированного набора превысила 25 тыс., за год рост составил 10%.
Темпы удорожания различались: на Чукотке цены выросли на 11%, в Москве — на 15%, почти до 38 тыс., в Мурманской области — на 14%, до 30 тыс. В более доступных регионах — Саратовской, Астраханской и Орловской областях — рост составил 8–9%.
По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, разрыв усилился из-за высокой инфляции и неоднородной динамики цен. С конца 2024-го по октябрь 2025 года инфляция на Дальнем Востоке достигла 5,1%, в Центральном и Северо-Кавказском округах — 3,8%.
В Москве стоимость жизни выше из-за дорогой аренды и зарплат: в августе они достигли 161 тыс. рублей, плюс 13% за год. На Чукотке средняя зарплата — 193 тыс., в Саратовской и Астраханской областях — 65–67 тыс. По словам управляющего партнера «ВМТ Консалт» Екатерины Косаревой, высокие издержки на оплату труда напрямую влияют на конечные цены товаров и услуг.
