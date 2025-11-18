Не справилась с управлением: женщина-водитель пострадала в жёсткой аварии на окраине Липецка
сегодня, 15:02
Набиуллина высказалась о ценах на товары на маркетплейсах
По ее словам, стоимость товара на маркетплейсе не должна меняться в зависимости от способа оплаты, иначе сложно отследить злоупотребления.
«Цена не должна быть разной в зависимости от того, какой способ оплаты выбирается», — сказала она.
Глава ЦБ объяснила, что стоимость продукта или услуги во многом определяет выбор человека. По словам Набиуллиной, когда происходят манипуляции с ценой при помощи способов оплаты, становится тяжело отследить, «чтобы не было злоупотреблений».
Вероятно, Набиуллина имеет в виду, что цена на товар отличается при оплате обычной банковской картой и картой маркетплейса. Во втором случае стоимость товара, как правило, ниже.
«Я считаю, что нельзя использовать разную цену. Цена не должна быть разной в зависимости от того, какой способ оплаты выбирается. Потому что цена продукта или услуги - это то, что определяет во многом выбор человека. Если идет манипуляция ценой с помощью каких-то способов оплаты, здесь очень тяжело отследить, чтобы не было злоупотреблений и так далее», — отметила она.
Также глава ЦБ РФ подчеркнула, что если маркетплейс начинает продвигать продукт организации с помощью своего финансового ресурса, это говорит о нечестной конкуренции, — передает ТАСС.
«Если платформа финансирует эти скидки-бонусы, обычно у нас сами банки финансируют свои скидки-бонусы, программы — это взаимодействия клиента и финансовой организации. А если платформа, которая должна быть равноудаленной инфраструктурой, начинает продвигать с помощью своего финансового ресурса продукт финансовой организации, наверное, это тоже не очень правильная конкуренция», — сказала она.
До этого Эльвира Набиуллина раскритиковала скидки на маркетплейсах, назвав это «не совсем справедливой» формой конкурентной борьбы. По ее словам, этот вопрос остается одним из самых острых из числа тех, что обсуждаются сейчас банками и платформами. Набиуллина обратила внимание на то, что банки, продающие финансовые услуги на платформе, не могут предоставить возможность платить карточками другого банка и указать другую цену, а платформы могут, — пишет «Газета.Ru».
