Липецкую область ожидают температурные качели
Погода в Липецке
Свет в центре Липецка обещают дать в течение двух часов
Общество
Работник зарезал инвалида, которому помогал по хозяйству
Происшествия
Пропавшую из кризисного центра мать с младенцем нашли в Ростовской области
Происшествия
Красный уровень объявлен в Липецке и шести районах области
Происшествия
Липецкая вечЁрка: скелет в саду, отставка министра и жертвы гололеда
Общество
«Как нам попасть домой?»
Общество
Не справилась с управлением: женщина-водитель пострадала в жёсткой аварии на окраине Липецка
Происшествия
По улице Папина могут пустить автобусы: мэрия придумала, как это сделать
Общество
Удобный и безопасный: металлурги оценили обновленный подземный переход на Новолипецке
Общество
Внесённые мужчиной на счёт деньги из купюроприемника банкомата забрала следующая посетительница
Происшествия
«Фото выполненных работ прилагаю»: липчанка сняла мусорку после отчета по ее уборке
Общество
По селу Капитанщино сегодня бегал лось
Общество
В Липецкой области введен красный уровень
Происшествия
Желтый уровень также отменен
Происшествия
Праздник трудолюбивых, простых и мудрых людей: в Липецкой области чествовали работников сельского хозяйства
Общество
В 19-м микрорайоне — гигантская пробка
Общество
Бывший сотрудник колонии получил четыре года строгого режима и четыре миллиона штрафа за взятку от сидельца
Происшествия
Красный уровень отменен, действует желтый
Происшествия
В горсовете попросили мэрию обновить контактную сеть трамваев от улицы 9 Мая до стана-2000
Общество
В России
59
сегодня, 15:02

Набиуллина высказалась о ценах на товары на маркетплейсах

По ее словам, стоимость товара на маркетплейсе не должна меняться в зависимости от способа оплаты, иначе сложно отследить злоупотребления.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила на конференции «Фокус на клиента», что стоимость товара на маркетплейсе не должна меняться в зависимости от способа оплаты.

«Цена не должна быть разной в зависимости от того, какой способ оплаты выбирается», — сказала она.

Глава ЦБ объяснила, что стоимость продукта или услуги во многом определяет выбор человека. По словам Набиуллиной, когда происходят манипуляции с ценой при помощи способов оплаты, становится тяжело отследить, «чтобы не было злоупотреблений».

Вероятно, Набиуллина имеет в виду, что цена на товар отличается при оплате обычной банковской картой и картой маркетплейса. Во втором случае стоимость товара, как правило, ниже.

«Я считаю, что нельзя использовать разную цену. Цена не должна быть разной в зависимости от того, какой способ оплаты выбирается. Потому что цена продукта или услуги - это то, что определяет во многом выбор человека. Если идет манипуляция ценой с помощью каких-то способов оплаты, здесь очень тяжело отследить, чтобы не было злоупотреблений и так далее», — отметила она.

Также глава ЦБ РФ подчеркнула, что если маркетплейс начинает продвигать продукт организации с помощью своего финансового ресурса, это говорит о нечестной конкуренции, — передает ТАСС.

«Если платформа финансирует эти скидки-бонусы, обычно у нас сами банки финансируют свои скидки-бонусы, программы — это взаимодействия клиента и финансовой организации. А если платформа, которая должна быть равноудаленной инфраструктурой, начинает продвигать с помощью своего финансового ресурса продукт финансовой организации, наверное, это тоже не очень правильная конкуренция», — сказала она.

До этого Эльвира Набиуллина раскритиковала скидки на маркетплейсах, назвав это «не совсем справедливой» формой конкурентной борьбы. По ее словам, этот вопрос остается одним из самых острых из числа тех, что обсуждаются сейчас банками и платформами. Набиуллина обратила внимание на то, что банки, продающие финансовые услуги на платформе, не могут предоставить возможность платить карточками другого банка и указать другую цену, а платформы могут, — пишет «Газета.Ru».
маркетплейсы
цены
