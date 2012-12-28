Все новости
НЛМК Live
129
сегодня, 15:00

В Липецке стартовал профориентационный проект «ФизТех НЛМК»

Десятиклассники получат помощь университетских педагогов в подготовке к ЕГЭ и возможность построить карьеру в одной из крупнейших компаний страны.

В ЛГТУ начал работу «ФизТех НЛМК». Ее ученики два года будут готовиться к ЕГЭ по физике под руководством ведущих преподавателей технического университета.

Как отметила начальник отдела дирекции по персоналу комбината Ирина Титова, программа «ФизТех НЛМК» создана для десятиклассников, которые хотят получить металлургическую профессию, но побаиваются сдавать ЕГЭ по физике.

«По сути, школьники на два года получают лучших профильных репетиторов бесплатно. Мы поможем подтянуть знания по предмету и начать карьеру в крупной металлургической компании», — сказала она.

IMG-20251118-WA0013.jpg

Успешное окончание программы открывает перед её участниками широкие возможности. Сдав ЕГЭ и поступив на профильные специальности в ЛГТУ, они смогут претендовать на дополнительную стипендию от НЛМК. А после получения диплома их ждёт гарантированное трудоустройство на предприятии.

Узнать о работе на одном из крупнейших предприятий страны школьники и их родители смогли на встрече «ФизТеха НЛМК» в ЛГТУ. Здесь не только рассказали, как будет работать программа, но подготовили активности с виртуальной реальностью. Школьники и их родители смогли увидеть масштаб комбината с помощью очков виртуальной реальности и даже переместиться в карьер, где добывают железную руду для комбината.

IMG-20251118-WA0015.jpg

Занятия в школе будут проходить раз в неделю в течение учебного года. Обучение доступно в двух форматах — очном на базе ЛГТУ и онлайн, что позволит подключиться к проекту как школьникам из самых отдалённых точек области, так и из других регионов страны.

«В этом проекте важен не масштаб, а глубина. Для нас важно, чтобы ребята, которые заинтересованы изучать физику, готовились более серьёзно к поступлению в ЛГТУ и овладевали нужными для нас профессиями. Мы готовы подписать с этими ребятами трудовой договор после того, как они получат высшее или среднее образование. При этом ещё на этапе обучения они будут проходить у нас практику, погружаться в профессию. У нас большая программа поддержки таких студентов - наших будущих сотрудников», — рассказала директор по персоналу НЛМК Ольга Коростелёва.

IMG-20251118-WA0014.jpg

И. о. ректора ЛГТУ Дмитрий Помотилов отметил, что преподавательский состав «ФизТеха НЛМК» — сильнейший в регионе.

«Ребятам будут преподавать педагоги с учёными степенями, званиями и большим практическим опытом. Некоторые из них уже имеют успешный опыт преподавания физики старшеклассникам. И мы бережно переносим эту практику в школу «ФизТех НЛМК», — сказал он.

По словам руководителя дирекции по управлению энергетическим комплексом НЛМК Андрея Чвилёва, всё новое — это хорошо забытое старое. Сам Андрей Чвилёв — не только выпускник ЛГТУ, но и школы «Эврика», которая действовала при университете и готовила школьников к поступлению в вуз. Преподаватели и руководство НЛМК пришли к решению этот опыт возродить и расширить.

«Надеюсь, проект станет долгосрочным. Он позволит нашим школьникам дополнительно изучать физику в стенах Липецкого государственного технического университета, набираться знаний и, как следствие, успешно сдать единый госэкзамен, поступить в ЛГТУ, а потом стать сотрудником Новолипецкого металлургического комбината», — добавил он.

Андрей Чвилёв также допустил, что перечень предметов, по которым в «ФизТехе» будет вестись подготовка, может быть расширен.

Родители учеников «ФизТеха НЛМК» уже оценили преимущества школы.

«Мы живём не в Липецке, и найти хорошего репетитора по физике в нашем городе, скажем так, проблема. А здесь — лучшие преподаватели вуза и бесплатно! Спасибо ЛГТУ и НЛМК за такой социально значимый проект. Это реальная инвестиция в будущее наших детей», — поделилась Светлана Володина, мать десятиклассника.

Сергей, отец Варвары, сам строитель, но не против, если его дочь выберет металлургическую профессию.

«Как отец я особенно ценю, что здесь не просто «натаскивают» на ЕГЭ, а знакомят с профессией. Дочь будет понимать, куда она идет и какие перспективы её ждут. Гарантированное трудоустройство после вуза — это огромное облегчение для родителей. Оно снимает львиную долю тревог о будущем ребенка», — сказал он.

«Огромная благодарность организаторам за формат онлайн! Мы из Усмани, и теперь у сына есть шанс готовиться наравне со всеми. Раньше физика была его слабым местом, а теперь появилась не только надежда, но и уверенность, что он подтянется», — говорит мать ещё одного ученика школы Марина Морозова.

По словам Марины Морозовой, ей понравился комплексный подход программы, когда школьника не просто учат решать задачи, но и ведут до будущего места работы.

«Это выгодно всем: и детям, которые находят своё призвание, и предприятию, которое получает мотивированных специалистов. Очень умно и дальновидно!» — заключила Марина Морозова.

Реклама. ПАО "НЛМК"

