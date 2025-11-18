Не справилась с управлением: женщина-водитель пострадала в жёсткой аварии на окраине Липецка
Семеро по лавкам: мать шестерых детей получила на несуществующего седьмого ребенка 345 394 рубля
Внесённые мужчиной на счёт деньги из купюроприемника банкомата забрала следующая посетительница
Праздник трудолюбивых, простых и мудрых людей: в Липецкой области чествовали работников сельского хозяйства
В России
43
сегодня, 14:22
Российский рынок акций показал значительный рост
Индекс Мосбиржи продемонстрировал резкий рост.
Индекс достиг максимального значения в 2574 пункта на 13:35 мск, — пишут «Известия».
Индекс подскочил на фоне заявления президента Украины Владимира Зеленского о планах поездки в Турцию.
«Готовим активизацию переговоров и у нас есть наработанные решения, которые предложим партнерам. Всеми силами приближать окончание войны — это первый приоритет Украины», — написал Зеленский в своем Телеграм-канале.
Зеленский 18 ноября заявил, что планирует отправиться в Турцию 19 ноября для подготовки к активизации переговоров об урегулировании украинского конфликта. По его словам, в рамках планов по активизации переговоров об урегулировании конфликта ведется работа над возобновлением обмена и возвращения пленных.
Владимир Зеленский уже завтра отправится в Турцию, чтобы дать старт подготовке нового раунда переговоров между Россией и Украиной. СМИ сообщают, что президент США направил туда своего спецпредставителя Стива Уиткофа, который должен побеседовать с главой киевского режима.
0
0
0
0
0
Комментарии