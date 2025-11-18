Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Липецкую область ожидают температурные качели
Погода в Липецке
Свет в центре Липецка обещают дать в течение двух часов
Общество
Работник зарезал инвалида, которому помогал по хозяйству
Происшествия
Пропавшую из кризисного центра мать с младенцем нашли в Ростовской области
Происшествия
Красный уровень объявлен в Липецке и шести районах области
Происшествия
Липецкая вечЁрка: скелет в саду, отставка министра и жертвы гололеда
Общество
«Как нам попасть домой?»
Общество
Не справилась с управлением: женщина-водитель пострадала в жёсткой аварии на окраине Липецка
Происшествия
Удобный и безопасный: металлурги оценили обновленный подземный переход на Новолипецке
Общество
Семеро по лавкам: мать шестерых детей получила на несуществующего седьмого ребенка 345 394 рубля
Происшествия
Читать все
По улице Папина могут пустить автобусы: мэрия придумала, как это сделать
Общество
В Липецкой области введен красный уровень
Происшествия
По селу Капитанщино сегодня бегал лось
Общество
В Большом театре «Щелкунчик» в пуантах, а в Липецке — в сапогах!
Культура
Бездомным бюджетникам не интересны липецкие общежития
Общество
Внесённые мужчиной на счёт деньги из купюроприемника банкомата забрала следующая посетительница
Происшествия
Красный уровень отменен, действует желтый
Происшествия
Праздник трудолюбивых, простых и мудрых людей: в Липецкой области чествовали работников сельского хозяйства
Общество
В горсовете попросили мэрию обновить контактную сеть трамваев от улицы 9 Мая до стана-2000
Общество
Врачи показали высокотехнологичную операцию на головном мозге
Здоровье
Читать все
В России
43
сегодня, 14:22

Российский рынок акций показал значительный рост

Индекс Мосбиржи продемонстрировал резкий рост.

Индекс Мосбиржи утром 18 ноября показал рост почти в 2% и на пике достиг значения 2574 пунктов. Об этом свидетельствуют данные на сайте биржи.

Индекс достиг максимального значения в 2574 пункта на 13:35 мск, — пишут «Известия».

Индекс подскочил на фоне заявления президента Украины Владимира Зеленского о планах поездки в Турцию.

«Готовим активизацию переговоров и у нас есть наработанные решения, которые предложим партнерам. Всеми силами приближать окончание войны — это первый приоритет Украины», — написал Зеленский в своем Телеграм-канале.

Зеленский 18 ноября заявил, что планирует отправиться в Турцию 19 ноября для подготовки к активизации переговоров об урегулировании украинского конфликта. По его словам, в рамках планов по активизации переговоров об урегулировании конфликта ведется работа над возобновлением обмена и возвращения пленных.

Владимир Зеленский уже завтра отправится в Турцию, чтобы дать старт подготовке нового раунда переговоров между Россией и Украиной. СМИ сообщают, что президент США направил туда своего спецпредставителя Стива Уиткофа, который должен побеседовать с главой киевского режима.
акции
биржа
экономика
цены
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить