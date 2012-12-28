Липчанку напугали финансированием запрещённых организаций и она перевела мошенникам почти три миллиона
сегодня, 13:29
В Дубае запустят беспилотное аэротакси в 2026 году
Успешные испытания провела американская компания.
Уточняется, что это четырехместная капсула, по габаритам сопоставимая с внедорожником. Она использует для взлета и передвижения шесть электрических винтов.
Максимальная скорость, которую способен развивать этот транспорт, достигает 320 километров в час. На разработку данного проекта ушло 16 лет.
В Дубае сейчас ведется строительство специализированных портов для аэротакси. Ожидается, что первые маршруты могут быть запущены уже в предстоящем году.
По данным телеканала, в перспективе аналогичные услуги такси могут стать доступными в пяти крупных городах США.
