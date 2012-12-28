Липчанку напугали финансированием запрещённых организаций и она перевела мошенникам почти три миллиона
сегодня, 13:02
В РФ создали штаб по защите покупателей и борьбе с мошенничеством
Российская гильдия риелторов (РГР) создала оперативный штаб для защиты добросовестных покупателей недвижимости.
«В (РГР) начал работу Оперативный штаб по защите добросовестных покупателей недвижимости и противодействию мошенническим схемам. Штаб займется сбором обращений от пострадавших и их представителей, анализом практики и выработкой соответствующих предложений по решению проблемы», — говорится в сообщении.
Также в гильдии заработает единый канал сбора обращений по горячей линии.
Обращения рассмотрят на рабочих консультациях, на встречах с представителями правоохранительных органов, законодательной власти, с юристами, адвокатами, нотариусами и другими специалистами. Оперативный штаб РГР выявит ключевые риски, типичные сценарии и точки уязвимости сделки, обсудит предложения участников встреч. Основной задачей в РГР ставят передать предложения по защите добросовестного покупателя и снижению рисков и убытков заинтересованным участникам рынка, депутатам.
Как отметили в оперативном штабе РГР, в некоторых регионах РФ зафиксирован рост случаев, когда продавцы, действующие под влиянием мошенников, после получения денег пытаются оспорить совершенные сделки и вернуть себе отчужденное жилье. Подобные ситуации приводят к тому, что добросовестные покупатели, сотрудники агентств недвижимости, участники и вдовы участников СВО, нотариусы, банки, страховые организации, а также предприниматели смежных отраслей несут значительные финансовые и репутационные потери.
