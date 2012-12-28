Липчанку напугали финансированием запрещённых организаций и она перевела мошенникам почти три миллиона
В Тамбовской области обломки БПЛА попали на территорию одного из предприятий
Обломки сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) попали на территорию одного из предприятий в Мичуринском округе Тамбовской области.
«По данным Минобороны России, уничтожено 10 беспилотников.
Обломки сбитого БПЛА попали на территорию одного из предприятий в Мичуринском округе. Пострадавших нет, степень ущерба устанавливается.
Также пострадала электроподстанция, питающая около 1000 человек. Предпринимаются меры по оперативному восстановлению подачи электроэнергии», — написал тамбовский губернатор.
