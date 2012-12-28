Все новости
Первая жертва мороза: 35-летнему мужчине грозит ампутация рук и ног
Здоровье
В СНТ «Цементник» нашли скелетированный труп женщины
Происшествия
Из кризисного центра ушла молодая мать с младенцем: СК просит помощи в ее поиске
Происшествия
Лесники ликвидируют стоянки «промысловиков» и бомжей
Общество
В перинатальном центре спасли двух детей, родившихся с весом менее 500 граммов
Общество
Липецкую область ожидают температурные качели
Погода в Липецке
Свет в центре Липецка обещают дать в течение двух часов
Общество
Липецкая вечЁрка: скелет в саду, отставка министра и жертвы гололеда
Общество
Красный уровень объявлен в Липецке и шести районах области
Происшествия
«Как нам попасть домой?»
Общество
Депутатам Липецкого горсовета вручили удостоверения и значки
Общество
Липчанку напугали финансированием запрещённых организаций и она перевела мошенникам почти три миллиона
Происшествия
«ВАЗ» врезался в столб: пострадал 18-летний водитель
Происшествия
Пропавшую из кризисного центра мать с младенцем нашли в Ростовской области
Происшествия
В Грязях директор производственной базы занимался незаконной миграцией
Происшествия
Работник зарезал инвалида, которому помогал по хозяйству
Происшествия
В Липецке собака заразилась от клеща смертельным заболеванием
Общество
Небо над областью очистилось
Происшествия
Красный уровень объявлен в Липецке и шести районах области
Происшествия
Сильный ветер поднимется в Липецкой области
Погода в Липецке
В России
66
57 минут назад

Набиуллина заявила о росте жалоб на необоснованную блокировку счетов

По словам Набиуллиной, регулятор фиксирует устойчивое снижение жалоб на мошенничество, но параллельно выросло количество обращений из-за необоснованных блокировок счетов.

Россияне стали значительно меньше жаловаться на мошенничество, это может стать тенденцией, но при этом выросли сообщения о необоснованных блокировках счетов, — заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на конференции «Фокус на клиента».

«То есть, борясь с мошенничеством, мы где-то перегнули палку, что называется. Клиентам не всегда объясняли, почему заблокировали средства, мы эту ситуацию с вами разруливали, но первые признаки улучшения появились и, надеюсь, что проблема будет решена», — рассказала Набиуллина.

Регулятор требует от банков раскрывать полную информацию о причинах блокировок счетов и подчеркивает необходимость принятия решений так, «чтобы у абсолютно добросовестных людей средства не блокировались», — передает РБК.

Блокировать средства могут по трем основаниям: при подозрении вывода средств мошенниками, отмывании денег и нарушении налогового законодательства, поясняла ранее Набиуллина.

Росфинмониторинг получил 840 обращений с начала 2025 года от граждан и компаний по поводу блокировки банковских счетов — их количество выросло по сравнению с прошлым периодом. Как пояснили в ведомстве, рост обращений связан с усилением мер банков против дроп-схем — случаев, когда людей вовлекают в операции по обналичиванию или выводу преступных средств.

Блокировки чаще всего связаны с нетипичным поведением клиентов — частыми переводами или операциями, не соответствующими официальным доходам. В таких случаях банк ограничивает дистанционное обслуживание и просит клиента объяснить характер операций, при отсутствии нарушений ограничения снимут, — рассказывал начальник управления — аппарата директора Росфинмониторинга Александр Курьянов.
банки
блокировка
карты
мошенничество
Комментарии

