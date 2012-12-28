Липчанку напугали финансированием запрещённых организаций и она перевела мошенникам почти три миллиона
сегодня, 09:59
В Омской области прогремел мощный взрыв на газопроводе
На месте работают сотрудники МЧС. Правоохранительные органы выясняют причины случившегося.
По одной из версий, причиной ЧП стала утечка газа из газопровода, — передает ТАСС.
«В районе поселка Ростовка Омского района в поле произошло возгорание», — написал Хоценко. Как отметил губернатор, по предварительным данным, пострадавших не зафиксировано.
На месте работают оперативные службы. Причины инцидента выясняют специалисты. Есть версия, что ЧП случилось из-за утечки газа из газопровода.
Прокуратура Омской области опубликовала кадры возгорания после взрыва газа на подземном участке магистрального газопровода под Омском.
По предварительной информации, никто не пострадал.
На кадрах с места взрыва газа видна работа экстренных служб.
Следственное управление СК РФ по региону проводит проверку по факту утечки газа с последующим возгоранием.
