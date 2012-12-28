Семеро по лавкам: мать шестерых детей получила на несуществующего седьмого ребенка 345 394 рубля
Президент РФ утвердил обязательную трёхлетнюю отработку для бюджетников-медиков
Президент России Владимир Путин поставил свою подпись под законом, по которому бюджетники-медики будут обязаны заключать договор о целевом обучении в ординатуре до прохождения итоговой аттестации.
«Граждане, принятые на обучение по специальностям ординатуры обязаны заключить договор о целевом обучении до прохождения итоговой аттестации по соответствующей программе ординатуры», — говорится в тексте закона.
Это правило касается как тех, кто учится за счет федерального, регионального или местного бюджетов, так и студентов, принятых в пределах квоты на целевое обучение, но с которыми заказчики отказались заключать договор. Закон также вводит обязательное наставничество для молодых специалистов сроком до трех лет после первичной аккредитации, — пишут «Известия».
За неисполнение обязательств по договору предусмотрена компенсация и штраф в двукратном размере расходов бюджета на обучение.
Госдума (ГД) 11 ноября приняла закон об обязательном целевом обучении бюджетников-медиков в ординатуре. Министерство здравоохранения РФ будет устанавливать перечень медицинских специальностей, по которым выпускники вузов и колледжей, прошедшие первичную аккредитацию, обязаны пройти наставничество. Оно будет действовать исключительно для медицинских специалистов, фармацевты из этого списка исключены.
