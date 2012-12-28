Президент РФ утвердил обязательную трёхлетнюю отработку для бюджетников-медиков

Президент России Владимир Путин поставил свою подпись под законом, по которому бюджетники-медики будут обязаны заключать договор о целевом обучении в ординатуре до прохождения итоговой аттестации.