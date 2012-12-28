Семеро по лавкам: мать шестерых детей получила на несуществующего седьмого ребенка 345 394 рубля
В России
39
29 минут назад
Экс-премьера РФ Касьянова и экономиста Гуриева внесли в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг включил бывшего председателя правительства России Михаила Касьянова в список террористов и экстремистов в РФ. Касьянов занимал пост главы правительства с 2000 по 2004 годы.
Уточняется, что список службы обновился в понедельник.
Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают их обслуживание.
Касьянов и Гуриев проживают за пределами РФ. В минувшем октябре они стали фигурантами дела о захвате власти и организации террористического сообщества, которое расследуется ФСБ РФ.
Дело связано с их участием в признанным нежелательным в РФ «Антивоенном комитете России», целью которого, по версии ФСБ, «является насильственный захват власти и изменение конституционного строя в Российской Федерации».
0
0
0
0
0
Комментарии