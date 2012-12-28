Экс-премьера РФ Касьянова и экономиста Гуриева внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил бывшего председателя правительства России Михаила Касьянова в список террористов и экстремистов в РФ. Касьянов занимал пост главы правительства с 2000 по 2004 годы.