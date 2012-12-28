Все новости
В России
53
51 минуту назад

У пяти миллионов россиян вырастут зарплаты с 2026 года

Примерно у 4,6 миллиона человек в России в следующем году увеличится зарплата благодаря росту минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января.

Председатель Федерации независимых профсоюзов РФ (ФНПР) Сергей Черногаев на встрече с главой государства Владимиром Путиным заявил, что с будущего года миллионам россиян повысят зарплату, — передает РИА Новости.

По его словам, в стране принят закон об опережающем росте МРОТ. Зарплата уже выросла у более чем 4 млн человек.

«А с 1 января 2026 года вырастет ещё практически у 5 млн работников», — отметил Черногаев.

Председатель ФНПР добавил, что ещё 4 млн человек получат дополнительные выплаты за наставничество в сфере труда.

По его словам, с 1 января этого года восстановление индексации пенсий работающих пенсионеров распространилось почти на 8 миллионов человек.

Кроме того, принятие изменений в трудовой кодекс по части платформенной занятости, за которые профсоюзы выступают в рамках Российской трехсторонней комиссии, может затронуть порядка 9,5 миллионов работающих россиян.

Ранее работодатели начали уравнивать зарплаты офисных сотрудников и удалёнщиков.
зарплаты
инфляция
МРОТ
экономика
