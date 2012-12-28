Липчанин перекусил тросик и уехал на чужом велосипеде, но его записала камера наблюдения
У пяти миллионов россиян вырастут зарплаты с 2026 года
Примерно у 4,6 миллиона человек в России в следующем году увеличится зарплата благодаря росту минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января.
По его словам, в стране принят закон об опережающем росте МРОТ. Зарплата уже выросла у более чем 4 млн человек.
«А с 1 января 2026 года вырастет ещё практически у 5 млн работников», — отметил Черногаев.
Председатель ФНПР добавил, что ещё 4 млн человек получат дополнительные выплаты за наставничество в сфере труда.
По его словам, с 1 января этого года восстановление индексации пенсий работающих пенсионеров распространилось почти на 8 миллионов человек.
Кроме того, принятие изменений в трудовой кодекс по части платформенной занятости, за которые профсоюзы выступают в рамках Российской трехсторонней комиссии, может затронуть порядка 9,5 миллионов работающих россиян.
Ранее работодатели начали уравнивать зарплаты офисных сотрудников и удалёнщиков.
