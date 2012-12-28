Все новости
На восьми улицах отключат холодную воду
Общество
Министр здравоохранения перешла на работу в липецкий медвуз
Общество
На Елецкой трассе — сразу три ДТП
Происшествия
Грабитель набросился на аптекаря с кулаками
Происшествия
В СНТ «Цементник» нашли скелетированный труп женщины
Происшествия
«Скорые» развезли по больницам трех жертв утреннего гололеда
Общество
В Липецке гололед: прошел ледяной дождь
Погода в Липецке
Неделя начнется c теплого, но дождливого дня
Погода в Липецке
В Липецке три человека эвакуированы из горящей пятиэтажки
Происшествия
Два человека погибли в дорожных авариях 16 ноября
Происшествия
В перинатальном центре спасли двух детей, родившихся с весом менее 500 граммов
Общество
Первая жертва мороза: 35-летнему мужчине грозит ампутация рук и ног
Здоровье
В СНТ «Цементник» нашли скелетированный труп женщины
Происшествия
Лесники ликвидируют стоянки «промысловиков» и бомжей
Общество
Новогодней столицей области станет Елец: в городе пройдет фестиваль «Ёлки Липецкой земли»
Общество
Из кризисного центра ушла молодая мать с младенцем: СК просит помощи в ее поиске
Происшествия
Липчанин перекусил тросик и уехал на чужом велосипеде, но его записала камера наблюдения
Происшествия
Из-за отключения света в центре Липецка не работают светофоры
Общество
Свет в центре Липецка обещают дать в течение двух часов
Общество
Набросившуюся на водителя автобуса ельчанку оштрафовали на 5000 рублей
Происшествия
В России
51
сегодня, 15:20

В Госдуме предлагают перестать включать выходные в число дней отпуска

В Госдуме предложили исключить выходные дни из подсчета календарных дней отпуска.

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается не включать выходные дни в число календарных дней ежегодного основного или дополнительного оплачиваемого отпуска, — передает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Изменение предлагается внести в статью 120 Трудового кодекса РФ. В документе отмечается, что, согласно действующему трудовому законодательству, продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска составляет 28 календарных дней. По соглашению сторон отпуск может быть разделен на части, обязательным условием является то, что одна из этих частей должна быть не менее 14 календарных дней, что включает как рабочие, так и выходные дни.

«Законопроектом предлагается не включать выходные дни в число календарных дней ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска», — говорится в пояснительной записке.

Как рассказал Слуцкий, в настоящее время сотрудникам обещано 28 полноценных дней для отдыха, решения бытовых вопросов и восстановления сил, но по факту часть от этого времени — и так выходные дни, положенные каждому трудящемуся по закону.

«Исчисляя отпуска в календарных днях, а не в рабочих, мы приходим к тому, что отгулять весь положенный срок трудовых каникул, не съедая его и без того выходными сутками, просто невозможно», — отметил он.

По словам Слуцкого, нет ничего удивительного в том, что люди не приходят в восторг от необходимости хотя бы один раз в год уходить в отпуск сразу на 14 дней, ведь «как ни крути, выходные дни войдут в этот период и будут оплачены, как рабочие».

Авторы инициативы отмечают, что реализация законопроекта позволит работникам использовать гарантированные 28 дней отпуска, а также дополнительные отпускные оплачиваемые дни более рационально и с большей пользой для себя, что в полной мере соответствует целям трудового законодательства и принципам социального государства.
отпуск
выходные
