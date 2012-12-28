Все новости
В России
56
сегодня, 13:27

Крупнейший в РФ кремниевый завод приостановит производство с 2026 года

Крупнейший кремниевый завод в России АО «Кремний», который входит в структуру «Русала», приостанавливает производство с 1 января 2026 года.

Крупнейший в РФ кремниевый завод, входящий в группу «Русала», приостановит производство с 1 января 2026 года из-за профицита в мире и роста импорта кремния по демпинговым ценам в РФ, — передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Русала».

Ранее компания сообщала, что снизит производство кремния на 35%, примерно до 35 тысяч тонн в 2025 году на фоне мирового профицита из-за перепроизводства в Китае. В прошлом году выпуск кремния достигал 53,4 тысячи тонн.

«Вследствие мирового перепроизводства кремния и роста импорта кремния по демпинговым ценам в Россию завод АО «Кремний» вынужденно приостанавливает производство с 1 января 2026 года… Завод «Кремний Урал» продолжит работать в неполную мощность», — заявили в пресс-службе на вопрос о планах по выпуску на следующий год.

Согласно материалам компании, производственная мощность крупнейшего в РФ завода «Кремний» достигает 34 тысячи тонн в год, а «Кремний Урал» - 27 тысяч тонн в год. Предприятия «Русала» являются единственными производителями рафинированного кремния в РФ, где годовая емкость рынка составляет около 45 тысяч тонн.

Отмечается, что АО «Кремний» уведомил о вынужденной приостановке производства правительство Иркутской области и администрацию Шелехова, рассчитывает совместными усилиями найти оптимальные решения для минимизации социальных последствий.

Дешевый импорт кремния из Китая вызвал спад цен на него в мире, а сильнее всего его стоимость снизилась там, где нет заградительных пошлин, в частности, в странах Евросоюза (ЕС) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), рассказала ранее управляющий партнер «S+Консалтинг» Елена Лазько.
производство
кремний
