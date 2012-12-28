Все новости
В России
32
52 минуты назад

Производство сидра в РФ в январе–октябре 2025 года увеличилось на 21,1%

Производство сидра в России в январе–октябре 2025 года увеличилось на 21,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Производство сидра в России в январе — октябре 2025 года выросло на 21,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до 10,13 млн дал, медовухи — на 10,3%, до 3,36 млн дал, — следует из данных Росалкогольтабакконтроля.

В целом производство напитков брожения в январе — октябре снизилось на 0,3%, до 774,16 млн дал, пива и пивных напитков — на 0,6%, до 760,475 млн дал.

Производство пива крепостью от 0,5% до 8,6% снизилось на 1%, до 659,365 млн дал, свыше 8,6% — на 8%, до 64,4 тыс. дал. В то же время выпуск пивных напитков вырос на 2,1%, до 101,045 млн дал, — передает ТАСС.

С начала 2025 года российские пивовары выпустили 760,5 млн декалитров пива и пивных напитков, что на 0,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, — сообщает «Интерфакс».

Также сообщается, что производство пуаре в январе — октябре 2025 года снизилось на 5,5%, до 193,3 тыс. дал.
алкоголь
производство
0
0
0
0
0

