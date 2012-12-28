Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Камера, где содержится Александр Афанасьев, напоминает декорацию к фильму о заброшенной подземной тюрьме…»
Происшествия
У Центра культуры устроили погром
Происшествия
На символ 2026 года цены «лошадиные»!
Общество
На восьми улицах отключат холодную воду
Общество
Неделя начнется c теплого, но дождливого дня
Погода в Липецке
Воспользовался добротой: житель области расплатился с долгами за счет кредита на имя родственницы
Происшествия
Грабитель набросился на аптекаря с кулаками
Происшествия
В Липецке гололед: прошел ледяной дождь
Погода в Липецке
Министр здравоохранения перешла на работу в липецкий медвуз
Общество
На территории области введен режим воздушной опасности
Происшествия
Читать все
Министр здравоохранения перешла на работу в липецкий медвуз
Общество
На территории области введен режим воздушной опасности
Происшествия
На восьми улицах отключат холодную воду
Общество
В Липецке гололед: прошел ледяной дождь
Погода в Липецке
«Скорые» развезли по больницам трех жертв утреннего гололеда
Общество
Грабитель набросился на аптекаря с кулаками
Происшествия
15-летняя девочка перевела бабушкины деньги мошенникам
Происшествия
Многострадальную Крайнюю опять раскопают
Общество
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 28,4%
Здоровье
Режим воздушной опасности длился девять часов
Происшествия
Читать все
В России
1
8 минут назад

Эксперт предупредил пенсионеров о потере некоторых законных выплат без заявления

Большая часть федеральных выплат пенсионерам сегодня назначается автоматически, но есть те, которые требуют заявления.

В основном федеральные выплаты назначают пенсионерам автоматически, но для получения некоторых из них все же требуется заявление, — рассказал член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете по экономической‌ политике Госдумы Валерий Тумин.

По заявлению через Социальный фонд России (СФР) с подтверждением факта содержания оформляют доплату за иждивенцев до 2969 рублей на каждого человека. Заявление потребуется и для получения субсидий на ЖКУ, которые предоставляются при расходах на коммуналку, превышающих региональный порог (чаще всего это 22% от дохода семьи, но в Москве, к примеру, от 3 до 10%), — передает «Прайм».

По заявлению перечисляется единовременная выплата накопительной части пенсии. Ее можно получить, когда расчетная пожизненная выплата ниже 1525 рублей в месяц, то есть накопления меньше 410 тысяч рублей.

Посмотреть, какие выплаты положены пенсионерам, можно на «Госуслугах» в личном кабинете в разделе «Пенсии». Там же можно подать заявление на получение большинства мер поддержки. Региональные льготы Валерий Тумин рекомендует смотреть на сайте местной администрации, также можно использовать социальный калькулятор на портале ЕГИССО, который показывает меры поддержки в регионе. Еще можно лично обратиться в МФЦ или клиентскую службу СФР.

По словам Тумина, это может быть весьма полезно, так как регионы часто добавляют свои меры поддержки. В Санкт-Петербурге 50% скидка на ЖКУ положена тем, кто проработал в городе минимум 20 лет при общем стаже 40 лет для женщин и 45 для мужчин. В Москве одинокие пенсионеры освобождены от платы за вывоз мусора. Московская область компенсирует до 80 тысяч на установку газового оборудования, Свердловская — до 90% стоимости подключения к газовым сетям.

По словам эксперта, регионы часто добавляют свои меры поддержки. Например, в Санкт-Петербурге тем, кто проработал в городе как минимум 20 лет при стаже 40 лет для женщин и 45 для мужчин, полагается скидка 50% на ЖКУ. В столице одинокие пенсионеры освобождаются от платы за вывоз мусора. В Московской области компенсируется до 80 тысяч рублей на установку газового оборудования, а в Свердловской — до 90% цены подключения к газовым сетям.

С 2024 года была отменена комиссия за оплату ЖКУ для всех льготников, в том числе и пенсионеров, — добавил Валерий Тумин.

Как рассказал профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов, ошибки в записях трудовой книжки могут привести к проблемам при начислении пенсии, поскольку она является основным документом, подтверждающим трудовой стаж.

Основная проблема — путаница с датами приема на работу и увольнения. Такие ошибки часто возникают при переносе данных из старых бумажных документов в новые из-за выцветания чернил или неразборчивого почерка. Потеря даже нескольких месяцев стажа влияет на сумму ежемесячной выплаты, так как за каждый неучтенный месяц страховые взносы выпадают из расчета, пенсионные баллы не начисляются, — передает РБК.

Проблемами может обернуться и неправильное сокращение названия предприятия или должности, сюда же относятся и технические недочеты — нечеткий оттиск печати.
пенсии
выплаты
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить