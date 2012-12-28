«Камера, где содержится Александр Афанасьев, напоминает декорацию к фильму о заброшенной подземной тюрьме…»
Эксперт предупредил пенсионеров о потере некоторых законных выплат без заявления
Большая часть федеральных выплат пенсионерам сегодня назначается автоматически, но есть те, которые требуют заявления.
По заявлению через Социальный фонд России (СФР) с подтверждением факта содержания оформляют доплату за иждивенцев до 2969 рублей на каждого человека. Заявление потребуется и для получения субсидий на ЖКУ, которые предоставляются при расходах на коммуналку, превышающих региональный порог (чаще всего это 22% от дохода семьи, но в Москве, к примеру, от 3 до 10%), — передает «Прайм».
По заявлению перечисляется единовременная выплата накопительной части пенсии. Ее можно получить, когда расчетная пожизненная выплата ниже 1525 рублей в месяц, то есть накопления меньше 410 тысяч рублей.
Посмотреть, какие выплаты положены пенсионерам, можно на «Госуслугах» в личном кабинете в разделе «Пенсии». Там же можно подать заявление на получение большинства мер поддержки. Региональные льготы Валерий Тумин рекомендует смотреть на сайте местной администрации, также можно использовать социальный калькулятор на портале ЕГИССО, который показывает меры поддержки в регионе. Еще можно лично обратиться в МФЦ или клиентскую службу СФР.
По словам Тумина, это может быть весьма полезно, так как регионы часто добавляют свои меры поддержки. В Санкт-Петербурге 50% скидка на ЖКУ положена тем, кто проработал в городе минимум 20 лет при общем стаже 40 лет для женщин и 45 для мужчин. В Москве одинокие пенсионеры освобождены от платы за вывоз мусора. Московская область компенсирует до 80 тысяч на установку газового оборудования, Свердловская — до 90% стоимости подключения к газовым сетям.
С 2024 года была отменена комиссия за оплату ЖКУ для всех льготников, в том числе и пенсионеров, — добавил Валерий Тумин.
Как рассказал профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов, ошибки в записях трудовой книжки могут привести к проблемам при начислении пенсии, поскольку она является основным документом, подтверждающим трудовой стаж.
Основная проблема — путаница с датами приема на работу и увольнения. Такие ошибки часто возникают при переносе данных из старых бумажных документов в новые из-за выцветания чернил или неразборчивого почерка. Потеря даже нескольких месяцев стажа влияет на сумму ежемесячной выплаты, так как за каждый неучтенный месяц страховые взносы выпадают из расчета, пенсионные баллы не начисляются, — передает РБК.
Проблемами может обернуться и неправильное сокращение названия предприятия или должности, сюда же относятся и технические недочеты — нечеткий оттиск печати.
