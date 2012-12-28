«Камера, где содержится Александр Афанасьев, напоминает декорацию к фильму о заброшенной подземной тюрьме…»
В РФ ожидается снижение продаж новых автомобилей по итогам ноября
Повышенный спрос, фиксировавшийся в октябре в преддверии нового утильсбора, постепенно сходит на нет.
Начало последнего осеннего месяца выдалось неудачным в плане реализации новых автомобилей для автодилерских компаний «Рольф» и ГК «АвтоСпецЦентр». Объемы контрактования у первой организации просели в начале ноября на 40%. Эксперты не ожидают, что до декабря негативная тенденция выправится.
Повышенный спрос, фиксировавшийся в октябре в преддверии нового утильсбора, постепенно сходит на нет, — отмечают аналитики. Следующего пика продаж на внутреннем рынке стоит ждать не раньше весны следующего года, — полагает глава ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич. На падение интереса граждан указал и глава ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий. Это произошло на фоне снижения доступности автомобилей у дилеров, — отметил он.
По итогам октября реализация новых легковушек в России выросла на 35% в сравнении с сентябрьским показателем. Эксперты объясняли всплеск продаж этого вида машин в стране их грядущим подорожанием на фоне обновленной методики расчета утильсбора на иномарки категории М1 с двигателем мощностью свыше 160 лошадиных сил.
