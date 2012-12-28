Все новости
«Камера, где содержится Александр Афанасьев, напоминает декорацию к фильму о заброшенной подземной тюрьме…»
Происшествия
У Центра культуры устроили погром
Происшествия
На восьми улицах отключат холодную воду
Общество
Неделя начнется c теплого, но дождливого дня
Погода в Липецке
Грабитель набросился на аптекаря с кулаками
Происшествия
В Липецке гололед: прошел ледяной дождь
Погода в Липецке
Министр здравоохранения перешла на работу в липецкий медвуз
Общество
На территории области введен режим воздушной опасности
Происшествия
«Скорые» развезли по больницам трех жертв утреннего гололеда
Общество
Режим воздушной опасности длился девять часов
Происшествия
Министр здравоохранения перешла на работу в липецкий медвуз
Общество
На территории области введен режим воздушной опасности
Происшествия
На восьми улицах отключат холодную воду
Общество
В Липецке гололед: прошел ледяной дождь
Погода в Липецке
«Скорые» развезли по больницам трех жертв утреннего гололеда
Общество
Грабитель набросился на аптекаря с кулаками
Происшествия
15-летняя девочка перевела бабушкины деньги мошенникам
Происшествия
Многострадальную Крайнюю опять раскопают
Общество
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 28,4%
Здоровье
Режим воздушной опасности длился девять часов
Происшествия
НЛМК Live
51
33 минуты назад

Фонд «Милосердие» подвел итоги межшкольных соревнований «Стальные старты»

В Липецке завершились третьи городские спортивные соревнования среди школьных команд «Стальные старты». Межшкольное многоборье - это социальный проект благотворительного фонда «Милосердие». Он помогает продвигать в молодежной среде физическую культуру как составную часть здорового образа жизни.

В течение пяти дней игровые залы и дорожки плавательного бассейна были открыты для 23-х школьных команд из ребят в возрасте от 10 до 15 лет. Участниками и зрителями «Стальных стартов» стали около 700 человек.

Соревнования 2025 года отличались от предыдущих. Ребята мерялись силами в девяти дисциплинах: эстафетном плавании, функциональном многоборье, мини-футболе, бадминтоне, дартсе, боулинге и состязаниях на умение владеть баскетбольным мячом. Кроме традиционных видов активностей в зачет состязаний добавились еще два цифровых направления - интерактивный футбол на консоли PlayStation и танцевальные навыки на ритм-симуляторе Just Dance 2025.

Ст старты - финал.jpg

«Каждый год на «Стальные старты» приезжают самые амбициозные школьные команды, поэтому накал страстей на спортивных площадках не утихал ни на минуту, - отметила исполнительный директор фонда «Милосердие» Яна Лунева. – Спасибо всем организаторам и участникам за слаженную работу. Какие бы места не достались в упорной борьбе, главный результат, это – окрепший командный дух и желание дружить со спортом. Ждем всех участников через год снова побороться за главный приз».

По сумме всех состязаний победителем 2025 года стала команда школы № 20. Ей вручили денежный сертификат на сумму 100 тысяч рублей и большой переходящий кубок. За второе и третье места команды гимназии № 12 и школы №59 получили сертификаты номиналом 70 тысяч и 50 тысяч рублей. Эти средства победители потратят на приобретение спортинвентаря и формы, совершенствование школьных спортивных объектов.

Специальный призы вручили также лучшим наставникам школьных команд и самым креативным болельщикам. Независимо от места в итоговой таблице все участники получили от организаторов памятные сувениры и спортинвентарь.

Социальная реклама. Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие»


Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
