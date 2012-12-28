Фонд «Милосердие» подвел итоги межшкольных соревнований «Стальные старты»

В Липецке завершились третьи городские спортивные соревнования среди школьных команд «Стальные старты». Межшкольное многоборье - это социальный проект благотворительного фонда «Милосердие». Он помогает продвигать в молодежной среде физическую культуру как составную часть здорового образа жизни.

В течение пяти дней игровые залы и дорожки плавательного бассейна были открыты для 23-х школьных команд из ребят в возрасте от 10 до 15 лет. Участниками и зрителями «Стальных стартов» стали около 700 человек.

Соревнования 2025 года отличались от предыдущих. Ребята мерялись силами в девяти дисциплинах: эстафетном плавании, функциональном многоборье, мини-футболе, бадминтоне, дартсе, боулинге и состязаниях на умение владеть баскетбольным мячом. Кроме традиционных видов активностей в зачет состязаний добавились еще два цифровых направления - интерактивный футбол на консоли PlayStation и танцевальные навыки на ритм-симуляторе Just Dance 2025.





«Каждый год на «Стальные старты» приезжают самые амбициозные школьные команды, поэтому накал страстей на спортивных площадках не утихал ни на минуту, - отметила исполнительный директор фонда «Милосердие» Яна Лунева. – Спасибо всем организаторам и участникам за слаженную работу. Какие бы места не достались в упорной борьбе, главный результат, это – окрепший командный дух и желание дружить со спортом. Ждем всех участников через год снова побороться за главный приз».

По сумме всех состязаний победителем 2025 года стала команда школы № 20. Ей вручили денежный сертификат на сумму 100 тысяч рублей и большой переходящий кубок. За второе и третье места команды гимназии № 12 и школы №59 получили сертификаты номиналом 70 тысяч и 50 тысяч рублей. Эти средства победители потратят на приобретение спортинвентаря и формы, совершенствование школьных спортивных объектов.

Специальный призы вручили также лучшим наставникам школьных команд и самым креативным болельщикам. Независимо от места в итоговой таблице все участники получили от организаторов памятные сувениры и спортинвентарь.

Социальная реклама. Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие»