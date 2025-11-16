«Камера, где содержится Александр Афанасьев, напоминает декорацию к фильму о заброшенной подземной тюрьме…»
В мире
34
29 минут назад
Отель в Стамбуле закрыли после смерти семьи туристов от отравления
15 ноября из отеля Harbour Suites в центре города были госпитализированы еще двое иностранных туристов, чье состояние в настоящее время оценивается как стабильное. Владелец гостиницы, выступая перед журналистами, заверил в полной безопасности своего заведения. Отмечается, что в отеле отсутствует собственная кухня и гостям предоставляется лишь бутилированная вода.
Гюнер ранее информировал, что мать и двое детей из семьи Бёджек в возрасте трех и шести лет, приехавшие на отдых из ФРГ, скончались в четверг и пятницу. Предположительной причиной смерти называется пищевое отравление, по факту чего ведется расследование. Отец семейства остается в реанимационном отделении, его состояние расценивается как критическое. Гюнер отметил, что всплеска случаев отравления в Стамбуле не зафиксировано.
Телеканал передает, что отель, где проживали скончавшиеся гражданка ФРГ и двое ее детей, опечатан. Всех постояльцев расселили по другим гостиницам. 16 ноября был доставлен в больницу еще один гость, сопровождавший двух туристов. Как сообщил директор департамента здравоохранения Стамбула Абдуллах Гюнер, причиной госпитализации стал низкий пульс, но состояние пациента не вызывает опасений.
Полиция, завершившая осмотр гостиницы, направила в лабораторию ряд изъятых из номеров предметов для проведения экспертизы. В ходе проверки выяснилось, что за несколько дней до происшествия в отеле проводилась дезинсекция на нулевом этаже. Семья из Германии проживала на первом этаже, а трое госпитализированных иностранцев - на четвертом. По информации телеканала, специалисты не исключают, что для обработки могли быть применены вещества, опасные для человека, в том числе некоторые виды сельскохозяйственных пестицидов. Изъятые образцы будут подвергнуты тщательному анализу.
