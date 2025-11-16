Все новости
«Камера, где содержится Александр Афанасьев, напоминает декорацию к фильму о заброшенной подземной тюрьме…»
Происшествия
Первый снег пришел из северных районов Липецкой области
Общество
У Центра культуры устроили погром
Происшествия
На символ 2026 года цены «лошадиные»!
Общество
В Липецке включены сирены: введен красный уровень воздушной опасности
Происшествия
Заявляем всем мы, ждавшим ноября: «Зря его вы ждали, абсолютно зря!»
Неделя 48
Еще в четырех районах Липецкой области введен красный уровень воздушной угрозы
Происшествия
Красный уровень угрозы действовал всю ночь
Происшествия
Воспользовался добротой: житель области расплатился с долгами за счет кредита на имя родственницы
Происшествия
В Липецкой области объявлен «желтый уровень» воздушной опасности
Происшествия
Москвич потерял около 2 млн руб. при попытке купить авто через Telegram

Житель Москвы лишился 2 млн рублей при попытке заказать автомобиль из Европы через Telegram. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал Baza.

«Выгодное предложение по продаже авто Skoda Octavia 2021 мужчина нашел в TG-канале «Автопригон из Евросоюза» (канал уже удален). Менеджеры гарантировали низкую цену, быструю доставку и льготную ставку утильсбора», — отмечается в публикации.

Автор объявления прислал пострадавшему проект договора, в ответ он перечислил по реквизитам фирмы 659 тыс. рублей, а затем — еще 1,14 млн рублей. После этого злоумышленники сообщили покупателю о проблемах, возникших с оформлением автомобиля на таможнях в Минске и Брянске: якобы, брянские таможенники препятствуют оформлению документов на ввоз, а минские — требуют доплаты утильсбора.

После того, как мужчина сам связался с таможенными органами, выяснилось, что там об оформлении его машины ничего не знают.
