Женщина погибла в столкновении «Лады Гранты» и «КамАЗа» на тамбовской трассе
Происшествия
Квартира по цене кодового слова: мошенники оставили пенсионерку без жилья
Происшествия
Два БПЛА сбиты ночью над Липецкой областью
Происшествия
Липецкая вечЁрка: упавший с моста, в лифте с кирпичом и любовная драма
Общество
Ночью в Липецкой области объявлялась воздушная тревога
Происшествия
Оштрафованы оба: женщина и ее сосед оскорбляли друг друга в «Одноклассниках»
Происшествия
На пяти улицах Липецка отключат электричество
Общество
В Липецкой области ночные заморозки до -5
Погода в Липецке
Рязанец по контракту обучал безработных жителей Липецкой области разным профессиям без практики и выдавал «корочки»
Происшествия
Первый снег пришел с северных районов Липецкой области
Общество
В России
104
сегодня, 19:52

На предприятии в Рязанской области произошел после атаки БПЛА

В Рязанской области вспыхнул пожар после атаки дрона на территории предприятия, сообщил губернатор Павел Малков. Обломки сбитого БПЛА, упавшие на территорию рязанского предприятия, вызвали возгорание, сообщает РИА Новости.

По предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Павел Малков в своем Telegram-канале.

По данным главы региона, никто не пострадал. На месте инцидента работают оперативные службы, проводится оценка материального ущерба.
0
0
0
0
0

