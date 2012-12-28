Рязанец по контракту обучал безработных жителей Липецкой области разным профессиям без практики и выдавал «корочки»
сегодня, 19:52
На предприятии в Рязанской области произошел после атаки БПЛА
По предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Павел Малков в своем Telegram-канале.
По данным главы региона, никто не пострадал. На месте инцидента работают оперативные службы, проводится оценка материального ущерба.
