Рязанец по контракту обучал безработных жителей Липецкой области разным профессиям без практики и выдавал «корочки»
Посол Беларуси в РФ Александр Рогожник и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обсудили перспективы сотрудничества
Посол Беларуси в РФ Александр Рогожник и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обсудили перспективы сотрудничества
Рязанец по контракту обучал безработных жителей Липецкой области разным профессиям без практики и выдавал «корочки»
В России
58
58 минут назад
Самолет совершил аварийную посадку в Хабаровске из-за отвалившейся обшивки
"Сегодня в 09:00, время местное (02:00 мск), в аэропорту Хабаровска ввиду технической неисправности совершило аварийную посадку воздушное судно, выполнявшее рейс Владивосток - Благовещенск с 90 пассажирами на борту. Посадка прошла в штатном режиме", - говорится в сообщении. У самолета отвалилась часть обшивки.
Хабаровской транспортной прокуратурой контролировалась организация работы аэропортовых служб. Также на контроле находится соблюдение прав пассажиров на время ожидания резервного судна для отправления по маршруту.
