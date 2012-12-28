Липецкая вечЁрка: когда можно пропустить школу, повышение транспортного налога и прогнозы на снег
17-летняя девушка ударила ножом в грудь вдвое старшего сожителя: возбуждено уголовное дело
Сенатор Евгения Уваркина сообщила о найденном решении по липецким долгостроям в Военном городке
28
24 минуты назад
В России может появиться специальный перечень для инновационных препаратов
В Совете Федерации для ускорения доступа пациентов к инновационным препаратам предложили создать временный перечень для таких лекарств. Такие рекомендации, по данным «Известий» сенаторы направили в Минздрав.
В рекомендациях отмечается, что сначала доказавший эффективность и зарегистрированный в России препарата будет включаться в специальный перечень, а оттуда — в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП).
«Таким образом его можно будет закупать за государственный счет, так же, как и препараты из перечня ЖНВЛП», — подчеркивается в документе.
Сейчас, по мнению авторов обращения, внедрение инновационных препаратов в практику льготного обеспечения идет слишком медленно.
«Основная причина — пробелы нормативного характера: отсутствуют определения понятий «инновационный препарат» и критерии отбора таких лекарств для государственных закупок», — говорится в обращении.
