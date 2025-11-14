Липецкая вечЁрка: когда можно пропустить школу, повышение транспортного налога и прогнозы на снег
17-летняя девушка ударила ножом в грудь вдвое старшего сожителя: возбуждено уголовное дело
Сенатор Евгения Уваркина сообщила о найденном решении по липецким долгостроям в Военном городке
В РФ предлагают продавать квадратные метры у застройщиков постепенно
В России призвали ввести практику покупки отдельных квадратных метров от застройщика, чтобы люди могли копить на новостройку постепенно.
Предложение уже направлено главе Минстроя Иреку Файзуллину. Председатель организации Элина Жгутова отметила, что новый подход поможет семьям не тревожиться, что деньги обесценятся быстрее, чем они успеют накопить на первоначальный взнос.
Россияне смогут покупать жилье метр за метром, оформляя часть недвижимости в виде акции или ваучера. Таким образом им не придется «покупать вторую квартиру банку» из-за высоких процентных ставок ипотеки.
