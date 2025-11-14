Все новости
В России
31
32 минуты назад

В РФ предлагают продавать квадратные метры у застройщиков постепенно

В России призвали ввести практику покупки отдельных квадратных метров от застройщика, чтобы люди могли копить на новостройку постепенно.

Общественно-политическое движение «Иван Чай» предложило Минстрою разрешить россиянам покупать квартиры по частям, — пишет Lenta.ru со ссылкой на издание «Москвич mag».

Предложение уже направлено главе Минстроя Иреку Файзуллину. Председатель организации Элина Жгутова отметила, что новый подход поможет семьям не тревожиться, что деньги обесценятся быстрее, чем они успеют накопить на первоначальный взнос.

Россияне смогут покупать жилье метр за метром, оформляя часть недвижимости в виде акции или ваучера. Таким образом им не придется «покупать вторую квартиру банку» из-за высоких процентных ставок ипотеки.
жилье
застройщики
