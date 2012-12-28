Липецкая вечЁрка: когда можно пропустить школу, повышение транспортного налога и прогнозы на снег
Уловки магазинов с ценниками лишают россиян 1 трлн рублей ежегодно
Покупатели жалуются на шринкфляцию — уменьшение количества, объема или веса товара в упаковке, указание цены не за целую упаковку, а за 100 г или иной вес, отличный от массы продукта, а также на выделение в ценнике «специальной» цены, когда полная стоимость без скидок и других акций становится менее заметна, говорится в обращении СПРФ.
Как писали «Известия», еще после кризиса 2008–2009 годов производители начали активно сокращать объем упаковки, при этом оставляя цену на товары прежней. Шринкфляция позволяет бизнесу снижать издержки компаний при ограниченных возможностях повышать стоимость продукции, но нередко такие действия производителей вызывают негативную реакцию покупателей. Например, появившиеся в 2019 году на полках российских магазинов куриные яйца в новых упаковках по девять штук вместо 10 вызвали бурную реакцию в соцсетях, некоторые граждане обвинили производителей в обмане. Также в 2023-м сообщалось, что на прилавках магазинов всё чаще можно встретить тару по 0,8 и 0,9 л, вместо 1 л.
В связи с этим общественники предлагают обязать магазины указывать стоимость продукции в пересчете на стандартизированную единицу измерения — например, за килограмм, литр или десяток. Также в СПРФ просят установить четкие требования к единообразию указываемых на ценниках цен и стоимостей — одинаковый шрифт, размер и цвет.
