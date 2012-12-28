Липецкая вечЁрка: когда можно пропустить школу, повышение транспортного налога и прогнозы на снег
17-летняя девушка ударила ножом в грудь вдвое старшего сожителя: возбуждено уголовное дело
Сенатор Евгения Уваркина сообщила о найденном решении по липецким долгостроям в Военном городке
ФСБ пресекла нападения на петербуржцев мигрантов под видом полицейских
В Санкт-Петербурге задержана преступная группа мигрантов, подозреваемая в серии вооруженных нападений под видом сотрудников полиции.
«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что в период с ноября 2024 года по февраль 2025-го указанные граждане, действуя по предварительному сговору, под видом сотрудников полиции, совершили серию нападений на жителей Санкт-Петербурга в целях разбоя и вымогательства, с применением огнестрельного оружия. Лица, причастные к данной противоправной деятельности, задержаны», — говорится в сообщении.
К настоящему времени все фигуранты заключены под стражу.
Главное следственное управление СК России по городу возбудило в отношении них уголовное дело по п. «а», «в», «ж», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека) и ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой).
