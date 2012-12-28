Липецкая вечЁрка: когда можно пропустить школу, повышение транспортного налога и прогнозы на снег
17-летняя девушка ударила ножом в грудь вдвое старшего сожителя: возбуждено уголовное дело
Сенатор Евгения Уваркина сообщила о найденном решении по липецким долгостроям в Военном городке
В Тамбове чуть не произошло ДТП из-за выкаченного на дорогу мусорного контейнера
Оказалось, контейнер выкатили подростки. Их ищут полицейские
«На записи камер наблюдения видно, как подростки – две девушки и три парня – проходя мимо контейнерной площадки, выкатили один из контейнеров на проезжую часть», — сообщает «ОнлайнТамбов.ру».
Сейчас полицейские устанавливают личности подростков. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
