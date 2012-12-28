Липецкая вечЁрка: когда можно пропустить школу, повышение транспортного налога и прогнозы на снег
При атаке ВСУ на АЭС в Воронежской области было повреждено оборудование
К настоящему моменту работа всех энергоблоков восстановлена.
Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над Нововоронежем тогда были уничтожены и подавлены восемь беспилотных летательных аппаратов. При падении обломков одного из них и оказалось повреждено электрооборудование недалеко от станции, — сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
В автоматическом режиме были отключены от сети несколько энергоблоков. Ещё один энергоблок НВ АЭС продолжал работу в штатном режиме на полную мощность, — написал он в своем официальном Телеграм-канале.
По его словам, радиационный фон на промышленной площадке Нововоронежской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям.
Глава региона также поблагодарил сотрудников Нововоронежской АЭС и оперативные службы за четкую и слаженную работу.
