В России
79
сегодня, 14:09

При атаке ВСУ на АЭС в Воронежской области было повреждено оборудование

К настоящему моменту работа всех энергоблоков восстановлена.

Вспомогательное электрооборудование Нововоронежской атомной электростанции (АЭС) получило повреждения в результате атаки БПЛА в ночь на 13 ноября.

Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над Нововоронежем тогда были уничтожены и подавлены восемь беспилотных летательных аппаратов. При падении обломков одного из них и оказалось повреждено электрооборудование недалеко от станции, — сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

В автоматическом режиме были отключены от сети несколько энергоблоков. Ещё один энергоблок НВ АЭС продолжал работу в штатном режиме на полную мощность, — написал он в своем официальном Телеграм-канале.

По его словам, радиационный фон на промышленной площадке Нововоронежской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям.

К настоящему моменту работа всех энергоблоков восстановлена.

Глава региона также поблагодарил сотрудников Нововоронежской АЭС и оперативные службы за четкую и слаженную работу.
беспилотники
атака
АЭС
Воронеж
0
0
0
0
0

Комментарии

