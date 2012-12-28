Липецкая вечЁрка: когда можно пропустить школу, повышение транспортного налога и прогнозы на снег
сегодня, 13:09
В Свердловской области грузовик с оружием пытался попасть в колонию
Наполненный оружием, гранатами и тактическим обмундированием грузовик пытался прорваться на территорию колонии № 47 в городе Каменске-Уральском Свердловской области.
«Во время досмотра сотрудниками УИС в кабине водителя обнаружены автомат Калашникова с патронами, ручная граната, пистолет охолощённый с двумя магазинами, тактический шлем, тактический рюкзак, подсумок с медикаментами, радиостанции с аккумуляторами, сотовые телефоны и аксессуары к ним», — говорится в пресс-релизе.
Уточняется, что грузовик должен был приехать для погрузки изделий деревообработки.
Следственно-оперативная группа, прибывшая туда, изъяла запрещенные предметы. Местный отдел МВД возбудил уголовные дела по статьям о незаконном приобретении, перевозке и ношении оружия и взрывных устройств, — передает РИА Новости.
Мужчину допрашивают сотрудники МВД и ФСБ.
