Липчанка упала в автобусе: на остановку вызвана «скорая»
Происшествия
«Не выбрасывайте кирпич! С ним в лифте ездит ребенок малого веса…»
Общество
Липецкая вечЁрка: когда можно пропустить школу, повышение транспортного налога и прогнозы на снег
Общество
С моста на улице Терешковой в лог упал мужчина
Происшествия
Липчанин с травмой головы вышел из больницы и пропал
Происшествия
В 27-м автобусе отвалилась пассажирское кресло
Общество
В Липецкой области прекратятся дожди
Погода в Липецке
30 человек эвакуировали из-за пожара на улице Ильича
Происшествия
Новолипчан к 6-й доменной печи будут возить шатлы комбината
Общество
17-летняя девушка ударила ножом в грудь вдвое старшего сожителя: возбуждено уголовное дело
Происшествия
В липецком МФЦ появится стойка самообслуживания с ИИ-ассистентом и биометрическим сканером
Общество
26-летний ельчанин перевёл мошенникам больше 1,3 миллиона рублей
Происшествия
Бизнес
12
3 минуты назад

Компания «Лебедяньмолоко» завоевала высшие награды в конкурсе «Гарантия качества»

Завершился международный конкурс качества пищевой продукции «Гарантия качества», организованный ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова». Это масштабное отраслевое событие, целью которого является — выявить лучшие образцы продукции, соответствующие высшим стандартам качества.

Экспертный совет, куда вошли представители ведущих научно-исследовательских институтов и ассоциаций пищевой промышленности, провел строгую оценку. В номинации «Молочная продукция» компания «Лебедяньмолоко» получила сразу несколько наград:

Золотыми медалями отмечены творог 5% и сметана 20%. Серебряную медаль завоевал продукт кефир, м.д.ж. 3,2%.

444444444444444444444image-14-11-25-03-28.jpeg

«Для нас большая честь получать признание и высокую оценку специалистов отрасли, — отметил генеральный директор «Лебедяньмолоко» Александр Комаров. — Мы регулярно участвуем в конкурсах различного масштаба, чтобы получать объективную оценку нашей продукции. Всего за год компания завоевала более 20 медалей в международных конкурсах, получила народное признание в виде награды «Моя марка. Выбор потребителей». Мы благодарим наших покупателей за выбор и любовь к бренду. Именно это вдохновляет нас становиться лучше с каждым днем».

фото2_14.11.jpg

Высокие награды — закономерный результат многолетней работы и внимания к качеству на всех этапах. Каждая партия молока, которое поступает на производство с молочных комплексов, проходит строжайший контроль в собственной лаборатории компании, что позволяет производить качественный и натуральный продукт. Доверие покупателей и признание экспертов позволяют предприятию «Лебедяньмолоко» оставаться одним из лидеров молочной отрасли России.

ООО «Лебедяньмолоко». Реклама

