Компания «Лебедяньмолоко» завоевала высшие награды в конкурсе «Гарантия качества»

Завершился международный конкурс качества пищевой продукции «Гарантия качества», организованный ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова». Это масштабное отраслевое событие, целью которого является — выявить лучшие образцы продукции, соответствующие высшим стандартам качества.

Экспертный совет, куда вошли представители ведущих научно-исследовательских институтов и ассоциаций пищевой промышленности, провел строгую оценку. В номинации «Молочная продукция» компания «Лебедяньмолоко» получила сразу несколько наград:

Золотыми медалями отмечены творог 5% и сметана 20%. Серебряную медаль завоевал продукт кефир, м.д.ж. 3,2%.







«Для нас большая честь получать признание и высокую оценку специалистов отрасли, — отметил генеральный директор «Лебедяньмолоко» Александр Комаров. — Мы регулярно участвуем в конкурсах различного масштаба, чтобы получать объективную оценку нашей продукции. Всего за год компания завоевала более 20 медалей в международных конкурсах, получила народное признание в виде награды «Моя марка. Выбор потребителей». Мы благодарим наших покупателей за выбор и любовь к бренду. Именно это вдохновляет нас становиться лучше с каждым днем».









Высокие награды — закономерный результат многолетней работы и внимания к качеству на всех этапах. Каждая партия молока, которое поступает на производство с молочных комплексов, проходит строжайший контроль в собственной лаборатории компании, что позволяет производить качественный и натуральный продукт. Доверие покупателей и признание экспертов позволяют предприятию «Лебедяньмолоко» оставаться одним из лидеров молочной отрасли России.

ООО «Лебедяньмолоко». Реклама