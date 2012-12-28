Все новости
Липчанка упала в автобусе: на остановку вызвана «скорая»
Происшествия
В ночь на понедельник выпадет мокрый снег
Погода в Липецке
Набросившаяся на водителя автобуса ельчанка ответит за побои
Происшествия
41-летний житель Задонска рисовал на теле бывшей жены своей кровью и назвал полицейского дьяволом
Происшествия
«Не выбрасывайте кирпич! С ним в лифте ездит ребенок малого веса…»
Общество
«Казакам России» передали семь комнат в общежитии
Общество
Липецкая вечЁрка: когда можно пропустить школу, повышение транспортного налога и прогнозы на снег
Общество
Липчанин с травмой головы вышел из больницы и пропал
Происшествия
Цена на бензин продолжает снижаться
Экономика
Порыбачили за 115 тысяч рублей: двоих липчан осудили за ловлю сетями в заказнике
Общество
В липецком МФЦ появится стойка самообслуживания с ИИ-ассистентом и биометрическим сканером
Общество
В 27-м автобусе отвалилась пассажирское кресло
Общество
26-летний ельчанин перевёл мошенникам больше 1,3 миллиона рублей
Происшествия
В Грязинском районе опрокинулась фура
Происшествия
Четыре человека пострадали в столкновении «Лады» и «Киа» в Задонском районе
Происшествия
30 человек эвакуировали из-за пожара на улице Ильича
Происшествия
Новолипчан к 6-й доменной печи будут возить шатлы комбината
Общество
Жительница Лебедяни родила в машине скорой по пути в липецкий роддом
Здоровье
С моста на улице Терешковой в лог упал мужчина
Происшествия
Липчанин с травмой головы вышел из больницы и пропал
Происшествия
НЛМК Live
101
39 минут назад

Группа НЛМК вновь стала лучшим работодателем России по оценке Forbes и РБК

Высшие оценки Группа НЛМК получила сразу в двух ведущих рейтингах работодателей России. Компания третий раз стала обладателем «платинового» статуса Forbes и дважды вошла в лидирующую группу РБК.

Эксперты оценили последовательное развитие социальных программ и инвестиции в развитие и благополучие сотрудников. В компании активно внедряются современные технологии, что позволило создать полностью безбумажную среду, передовые HR процессы и платформу эффективных коммуникаций.

В этом году открыты новые центры карьеры в городах присутствия, где готовы всем желающим подобрать подходящие позиции и помочь с адаптацией, обучением и развитием компетенций. Профессиональный рост сотрудников поддерживают более 300 образовательных программ Университета НЛМК. Компания решила задачу с укомплектованностью персонала, выстраивая системную и долгосрочную работу со школьниками и студентами: запущены профильные образовательные программы, оснащены современным оборудованием учебные лаборатории, обеспечена поддержка реализации первых проектов, стажировки, выплачиваются стипендии.

Эксперты оценивали практически 600 компаний по ряду критериев, особое внимание уделяли заботе о сотрудниках и устойчивому развитию. Высокие баллы от Forbes и РБК еще раз подтверждают, что Группа НЛМК – ответственный и надежный работодатель, который создает благополучную среду для роста и развития своих сотрудников.

Реклама. ПАО "НЛМК"

