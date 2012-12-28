Группа НЛМК вновь стала лучшим работодателем России по оценке Forbes и РБК

Высшие оценки Группа НЛМК получила сразу в двух ведущих рейтингах работодателей России. Компания третий раз стала обладателем «платинового» статуса Forbes и дважды вошла в лидирующую группу РБК.

Эксперты оценили последовательное развитие социальных программ и инвестиции в развитие и благополучие сотрудников. В компании активно внедряются современные технологии, что позволило создать полностью безбумажную среду, передовые HR процессы и платформу эффективных коммуникаций.

В этом году открыты новые центры карьеры в городах присутствия, где готовы всем желающим подобрать подходящие позиции и помочь с адаптацией, обучением и развитием компетенций. Профессиональный рост сотрудников поддерживают более 300 образовательных программ Университета НЛМК. Компания решила задачу с укомплектованностью персонала, выстраивая системную и долгосрочную работу со школьниками и студентами: запущены профильные образовательные программы, оснащены современным оборудованием учебные лаборатории, обеспечена поддержка реализации первых проектов, стажировки, выплачиваются стипендии.

Эксперты оценивали практически 600 компаний по ряду критериев, особое внимание уделяли заботе о сотрудниках и устойчивому развитию. Высокие баллы от Forbes и РБК еще раз подтверждают, что Группа НЛМК – ответственный и надежный работодатель, который создает благополучную среду для роста и развития своих сотрудников.

Реклама. ПАО "НЛМК"