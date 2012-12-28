41-летний житель Задонска рисовал на теле бывшей жены своей кровью и назвал полицейского дьяволом
В России
В ЦБ РФ утвердили список признаков мошеннических переводов
Новые правила, опубликованные на официальном сайте регулятора, начнут действовать с 1 января 2026 года.
«Установить с 1 января 2026 года признаки осуществления перевода... без согласия клиента или с согласия клиента, полученного под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием», — говорится в материалах на сайте регулятора.
Отмечается, что в новый список среди прочего включат смену номера телефона для входа в онлайн-банк.
«Установить с 1 января 2026 года признаки осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента, а именно без согласия клиента или с согласия клиента, полученного под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием», — отмечается в сообщении.
Согласно приказу, на признаки мошеннических переводов будут проверяться операции с цифровым рублем. Признаком мошенничества также будет считаться смена номера телефона на портале «Госуслуги» за 48 часов до направления распоряжения о переводе денежных средств.
