41-летний житель Задонска рисовал на теле бывшей жены своей кровью и назвал полицейского дьяволом
В Липецкой области повысили транспортный налог и создают сеть проката предметов для новорожденных
Липецкая вечЁрка: когда можно пропустить школу, повышение транспортного налога и прогнозы на снег
В России
72
сегодня, 11:33
Губернатор Саратовской области сообщил о повреждении объектов гражданской инфраструктуры из-за атаки беспилотников
В результате атаки БПЛА есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры в Саратове.
Ранее от Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА.
Глава региона не уточнил, о каких именно объектах и повреждениях идет речь.
Аэропорт Саратова временно не принимал и не отправлял самолеты. Такие меры авиагавани России вводят на фоне угрозы атак беспилотников.
Вместе с ним ограничения на полеты ввели в Пензе, Саратове, Казани, Нижнекамске, Оренбурге и Уфе. Помимо Саратовской области, массированный налет украинских БПЛА отражают и в других регионах России.
0
0
0
0
0
Комментарии