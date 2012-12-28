Синоптик рассказал о погоде предстоящей зимой в России

Согласно наиболее вероятному сценарию, предстоящая зима в России окажется холоднее предыдущей, однако температура всё равно сохранится около и выше климатической нормы. Прогнозируются эпизоды, когда температура будет достигать минус 20 градусов и ниже.