Синоптик рассказал о погоде предстоящей зимой в России
Согласно наиболее вероятному сценарию, предстоящая зима в России окажется холоднее предыдущей, однако температура всё равно сохранится около и выше климатической нормы. Прогнозируются эпизоды, когда температура будет достигать минус 20 градусов и ниже.
«Наиболее вероятный сценарий такой, что нынешняя зима не прогнозируется холодной. То есть температура ожидается около и выше нормы… Если сравнивать, обычно такое сравнение проводится с предшествующим зимним периодом 2024—2025 годов, то нынешняя зима оказывается заметно более холодной, чем в прошлом году. В прошлом году, если помните, была очень теплая зима», — отмечает синоптик.
При этом Вильфанд уточнил, что температура всё равно останется теплее нормы.
Он отметил, что ожидаются повышенное количество оттепелей, но в то же время прогнозируются и эпизоды, когда температура будет достигать -20 градусов и ниже.
Учёный подчеркнул, что вероятность такого сценария составляет 65−68%.
