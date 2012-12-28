Все новости
В России
69
сегодня, 09:59

В Новороссийске в результате атаки беспилотников повреждена нефтебаза и несколько домов

В Новороссийске в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) произошло возгорание нефтебазы на перевалочном комплексе «Шесхарис» в ночь на 14 ноября. Также повреждения получили береговые сооружения. В 4:17 пожар был ликвидирован, никто из людей не пострадал.

Всю ночь в Краснодарском крае отражали атаки беспилотников киевского режима. По данным Минобороны, сбито 66 БПЛА над регионом и 59 над Черным морем, — сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По его словам, больше всего пострадал Новороссийск. Ночью свыше 170 человек и 50 единиц техники ликвидировали последствия атаки, оперативно тушили возгорания и помогали жителям, — написал глава региона в своем официальном Телеграм-канале.

Уточняется, что обломки БПЛА повредили как минимум четыре многоквартирных дома и два частных. В нескольких квартирах выбиты стекла, возгораний не зафиксировали. Пострадал один мужчина, его госпитализировали. Также повреждены придомовые территории по нескольким адресам. Фрагменты беспилотников затронули нефтебазу комплекса «Шесхарис», контейнерный терминал, береговые сооружения и одно гражданское судно в порту, где ранены трое членов экипажа. Их госпитализировали и оказали необходимую медицинскую помощь.

Произошло возгорание нефтебазы на перевалочном комплексе «Шесхарис». Также повреждения получили береговые сооружения. В 4:17 пожар был ликвидирован, никто из людей не пострадал, — передает РБК.

Кондратьев поручил главе Новороссийска Андрею Кравченко оперативно осмотреть территорию, оценить повреждения и оказать всю необходимую помощь жителям.
беспилотники
атака
Новороссийск
