В Новороссийске в результате атаки беспилотников повреждена нефтебаза и несколько домов

В Новороссийске в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) произошло возгорание нефтебазы на перевалочном комплексе «Шесхарис» в ночь на 14 ноября. Также повреждения получили береговые сооружения. В 4:17 пожар был ликвидирован, никто из людей не пострадал.