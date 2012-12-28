Липецкая вечЁрка: дебош в автобусе, опасный дом и игрок «Металлурга» стал главным тренером «Спартака»
В РФ платёжные квитанции за ЖКУ станут юридическим документом
Минстрой России ускорит погашение долгов за ЖКХ, придав электронным платёжкам юридический статус.
Такой информацией поделился глава Минстроя Ирек Файзуллин в ходе заседания в Совете Федерации.
По словам первого заместителя председателя Совета Федерации Владимира Якушева, государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства, известная как ГИС ЖКХ, создавалась около десятилетия назад и на сегодняшний день стала ключевым информационным ресурсом, объединяющим около 14 миллионов граждан России.
Тем не менее, эта система требует доработок, учитывая замечания, поступающие из различных регионов, — пишет «Парламентская газета». Как отметил Файзуллин, модернизация системы, за развитие которой с мая 2021 года отвечает Минстрой, будет продолжаться и к 1 марта 2026 года ГИС ЖКХ станет более интегрированной, объединяя информацию о каждом доме в стране.
Помимо этого, планируется внедрение электронного платёжного документа, что должно способствовать уменьшению долгов россиян за услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. На данный момент эти долги оцениваются в сумму 415 миллиардов рублей. Полученные от взыскания долги средства планируется направить на модернизацию коммунальной инфраструктуры, подчеркнул министр.
В связи с этим, в 20 регионах уже запущен эксперимент по взысканию дебиторской задолженности через взаимодействие ГИС ЖКХ с системой ГАС «Правосудие», Росреестром и Социальным фондом России.
