Красный уровень — детей в школу вести не надо
Происшествия
В Липецке и шести районах области объявлен красный уровень
Происшествия
«Фиат», автобус и «Тесла» столкнулись на площади Победы
Происшествия
Правительство области продает сразу 23 служебные машины
Общество
Как «Форд» вылетел на клумбу у памятника, записала камера наблюдения
Происшествия
7-летняя девочка попала под машину во дворе на улице Космонавтов
Происшествия
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: дебош в автобусе, опасный дом и игрок «Металлурга» стал главным тренером «Спартака»
Общество
Еще одна школа Липецка включена в план капремонтов следующего года
Общество
75-летняя пенсионерка подобрала на детской площадке телефон: теперь ее обвиняют в краже
Происшествия
Цена на бензин продолжает снижаться
Экономика
Набросившаяся на водителя автобуса ельчанка ответит за побои
Происшествия
41-летний житель Задонска рисовал на теле бывшей жены своей кровью и назвал полицейского дьяволом
Происшествия
До конца года энергетики заделают провал на стыке площади Победы с проспектом Победы
Общество
У администрации Липецка пока есть средства на ремонт всего двух дворов в 2026 году
Общество
«Казакам России» передали семь комнат в общежитии
Общество
Порыбачили за 115 тысяч рублей: двоих липчан осудили за ловлю сетями в заказнике
Общество
В ночь на понедельник выпадет мокрый снег
Погода в Липецке
В районе Дикого отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области прекратятся дожди
Погода в Липецке
В России
65
сегодня, 16:03

В Москве на трое суток объявили желтый уровень погодной опасности

На ближайшие трое суток в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности.

Резкое ухудшение погоды стало причиной объявления желтого уровня опасности в Москве и Московской области на предстоящие трое суток, — рассказали в Гидрометцентре РФ.

«Ухудшение погодных условий начнется уже предстоящей ночью, когда ветер в столичном регионе может усиливаться в порывах до 15 м/с, и это первый фактор, из-за которого объявлен желтый уровень, символизирующий потенциально опасные метеоусловия», — отметили синоптики, подчеркнув, что в части усиления ветра данный уровень будет действовать с полуночи и до 23:00 мск субботы, 15 ноября.

Однако в предстоящие выходные к ветру добавится целый ряд неблагоприятных погодных факторов, из-за которых также вводится желтый погодный уровень. Так, с полуночи субботы и до конца суток воскресенья, 16 ноября, синоптики ожидают осадки в виде дождя, переходящего днем в мокрый снег и снег, местами не исключено налипание мокрого снега на провода и деревья, а на дорогах прогнозируется гололедица. Кроме того, в субботу и ночью на воскресенье ожидаются заморозки до минус 5 градусов.

Резкое изменение погодных условий, как ранее пояснили в Гидрометцентре РФ, связано с прохождением через европейскую часть России с северо-запада на юго-восток холодного атмосферного фронта. При этом непогода прогнозируется не только в столичном регионе, но и на большей части Центрального федерального округа, — передает ТАСС.

Нынешним утром и до 10:00 мск в городе и по области также действует желтый погодный уровень — его объявили в связи с возможным образованием местами тумана с понижением видимости до 200 м.
погода
опасность
