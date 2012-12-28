Эхо трагедии в Красногорске: липецкие спасатели предостерегают детей и родителей от опасных находок
В РФ выявили более 60 ранее неизвестных вирусов
В рамках проекта «Виром России» Государственный центр вирусологии «Вектор» выявил свыше 60 ранее неизвестных вирусов. По словам генерального директора Александра Агафонова, исследования велись на основе образцов, собранных из 50 регионов страны.
«Уже более 50 регионов прислали нам свои образцы. Мы выделили уже более 60 новых вирусов, неизвестных ранее, изучили их генетическую структуру, несколько вирусов выделили, изучили их биологические свойства», — отметил он.
Дальнейшие планы ученых в том, чтобы изучить, насколько эволюция этих вирусов будет стремительной, во что она перерастет, и приведет ли это к появлению штамма с пандемическими свойствами. Агафонов пояснил, что цель ученых в том, чтобы предсказать, чем человек будет болеть, какой ущерб это заболевание может нанести и как с этим бороться.
«Центр «Вектор» выполняет крупный национального уровня проект в рамках центра геномных исследований мирового уровня. Он называется «Виром РФ». Задача там действительно глобальная. Мы хотим обнаружить те вирусы, которые распространились на территории РФ. Для нас очень важно [найти] не только те вирусы, которые есть, но и особенно важно найти именно патогенные для человека вирусы», — уточнил он.
Глава «Вектора» заявил, что сопутствующая задача для исследователей — это минимизация скринингов в вирусологических лабораториях. По мнению Агафонова, нужно использовать возможности ИИ для предсказания структуры лекарств и новых вакцин.
