В России
55
53 минуты назад

В РФ перед распродажами заблокировали рекордное число мошеннических сайтов

В России в октябре — накануне сезона крупных распродаж — заблокировали рекордное количество мошеннических сайтов — 8 254 домена в зонах .ru и .рф, сообщили «Известиям» в Координационном центре доменов .RU/.РФ.

«Подавляющее большинство обращений — более 6 тыс. — связано с фишинговыми атаками, их число утроилось по сравнению с началом года (2168 тыс.). Рост активности мошенников напрямую связан с приближением массовых распродаж, таких как «11.11», к которой приурочено множество рекламных кампаний, и следующая за ней «Черная пятница», — отметил аналитик данных центра Евгений Панков.

Кроме того, по его словам, злоумышленники активно используют Telegram: основная схема заключается во взломе аккаунтов пользователей и рассылке поддельных ссылок их контактам.
 
С развитием технологий схемы кражи аккаунтов в Telegram становятся все изощреннее, добавила ведущий аналитик исследовательской группы Positive Technologies Яна Авезова. Особенно актуальна в преддверии новогодних праздников легенда с фейковыми подарками.
 
«Пользователь получает сообщение от скомпрометированного профиля знакомого с предложением подарочной подписки Telegram Premium. Для «активации» предлагается перейти по ссылке, ведущей на фишинговый сайт, где злоумышленники уже и похищают учетные данные», — рассказала она.
 
По ее словам, в подобных сценариях мошенники создают поддельные страницы, которые маскируются под ресурсы службы поддержки мессенджера и перенаправляют пользователей на поддельные страницы, оформленные в фирменном стиле Telegram.

