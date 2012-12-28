Эхо трагедии в Красногорске: липецкие спасатели предостерегают детей и родителей от опасных находок
В РФ перед распродажами заблокировали рекордное число мошеннических сайтов
«Подавляющее большинство обращений — более 6 тыс. — связано с фишинговыми атаками, их число утроилось по сравнению с началом года (2168 тыс.). Рост активности мошенников напрямую связан с приближением массовых распродаж, таких как «11.11», к которой приурочено множество рекламных кампаний, и следующая за ней «Черная пятница», — отметил аналитик данных центра Евгений Панков.
Кроме того, по его словам, злоумышленники активно используют Telegram: основная схема заключается во взломе аккаунтов пользователей и рассылке поддельных ссылок их контактам.
С развитием технологий схемы кражи аккаунтов в Telegram становятся все изощреннее, добавила ведущий аналитик исследовательской группы Positive Technologies Яна Авезова. Особенно актуальна в преддверии новогодних праздников легенда с фейковыми подарками.
«Пользователь получает сообщение от скомпрометированного профиля знакомого с предложением подарочной подписки Telegram Premium. Для «активации» предлагается перейти по ссылке, ведущей на фишинговый сайт, где злоумышленники уже и похищают учетные данные», — рассказала она.
По ее словам, в подобных сценариях мошенники создают поддельные страницы, которые маскируются под ресурсы службы поддержки мессенджера и перенаправляют пользователей на поддельные страницы, оформленные в фирменном стиле Telegram.
